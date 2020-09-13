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13.09.2020 01:25
Рубрика: В мире

SpaseX представит очередной прототип корабля Starship для полетов на Марс

Очередной прототип космического корабля SpaseX Starship, предназначенный для полетов на Марс, будет впервые собран примерно через неделю. Затем его начнут готовить к испытательному полету, написал в своем Twitter глава компании Илон Маск.

Фото: REUTERS/JOE SKIPPER
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Речь идет о корабле SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами. Когда он будет готов, то начнутся огневые испытания, а также запланирован полет на 18 километров и возвращение обратно, пишет ТАСС.

Напомним, в начале сентября SpaceX провела очередные летные испытания прототипа корабля Starship на полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас). Корабль модификации SN6 поднялся на высоту 45,7 метра, а затем совершил плавную посадку на площадку рядом со стартовым столом. Это было уже второе успешное испытание Starship. Прошлый тестовый полет состоялся пятого августа, когда корабль поднялся на 150 метров. А в мае, апреле и феврале испытания закончились взрывами.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Первый испытательный полет корабля на околоземной орбите запланирован на будущий год.

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