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Рубрика: В мире

SpaceX успешно испытала прототип корабля Starship для полетов на Марс

Американская компания SpaceX провела в четверг очередные летные испытания прототипа корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс. Запуск состоялся на полигоне в районе Бока-Чика в штате Техас.

Фото: iStock
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Корабль модификации SN6 поднялся на высоту 45,7 метра, а затем совершил плавную посадку на площадку рядом со стартовым столом, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал CNBC. О каких-либо сбоях не сообщалось.

Напомним, что это уже второе успешное испытание Starship. Прошлый тестовый полет состоялся пятого августа, когда корабль поднялся на 150 метров. А в мае, апреле и феврале испытания закончились взрывами.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Первый испытательный полет корабля на околоземной орбите запланирован на будущий год.

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