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Рубрика: В мире

США и Кипр подписали меморандум о сотрудничестве в сфере обороны

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис и госсекретарь США Майкл Помпео подписали в субботу меморандум о взаимопонимании с целью дальнейшего сотрудничества в сфере обороны.

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Документ подписан в рамках двустороннего сотрудничества с целью создания учебного центра в Ларнаке - "Кипрского центра сухопутной, морской и портовой безопасности", пишет ТАСС. Отмечается, что это будет объект, принадлежащий Кипру, создание которого профинансировали США.

Планируется, что работа центра коснется областей, связанных с безопасностью: обработки и хранения опасных химических и биологических материалов, пограничного контроля, кибербезопасности.

Напомним, ранее США приняли решение частично снять оружейное эмбарго с Республики Кипр, введенное еще 33 года назад. Как заявили в Вашингтоне, эмбарго снимается сроком на один год с возможностью продления.

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