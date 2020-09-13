Тайские власти потребовали от студентов прекратить добиваться реформы монархии

Власти Таиланда разослали письмо, в котором потребовали от руководителей вузов сделать так, чтобы студенты перестали выдвигать требования реформировать монархию, сообщает издание Bangkok Post.

Уличные протесты, в которых принимает участие большое число молодых людей, идут в больших городах Таиланда с середины июля. Главные лозунги манифестантов - уход премьер-министра Праюта Чан-Оча, новые выборы и изменения в конституцию. Но наряду с этим некоторые группы активистов требуют ограничить власть королевского дома Таиланда, несмотря на то, что король в этой стране имеет полубожественный статус и любое покушение на его полномочия приравнивается по сути к государственной измене. Кстати, одно из требований - отменить статью 112 УК Таиланда, предусматривающую до 15 лет тюремного заключения за оскорбление монарха. Также недовольные призывают сократить размер владений королевского дома и вывести из прямого подчинения Его величества Махи Вачиралонгкорна (Рамы Х) часть военных подразделений.

Письмо властей руководителям вузов (большая часть университетов в Таиланде получает деньги из госбюджета) было разослано в преддверии 19 сентября, когда в Бангкоке и других городах намечены масштабные уличные марши.

"Руководство вузов должно добиться от студентов понимания, что следует прекратить выступать с подобными требованиями, - сказано в разосланном в вузы письме. - Мы не давали распоряжений губернаторам провинций блокировать протесты, но хотим, чтобы региональные власти и руководство вузов достигли взаимопонимания, особенно что касается десяти требований в отношении реформы монархии".

В письме также упоминается о разгонах демонстраций в 1976 и 1992 годах, которые сопровождались множеством жертв со стороны протестующих.

Студенческие активисты уже заявили, что власти "избрали жесткую тактику, чтобы запугать и подавить людей".