Тедеско прокомментировал поражение "Спартака" в дерби

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско посетовал на слабую реализацию своей команды в матче седьмого тура чемпионата России с ЦСКА (1:3).

По словам Тедеско, он очень разочарован тем, что его игроки совершают одни и те же ошибки почти в каждой встрече. При этом специалист похвалил спартаковцев за начало первого тайма.

"Мы хорошо начали: прессинговали, владели мячом. Логичным завершением этого отрезка стал гол Понсе. Но потом мы очень легко пропустили два мяча. После перерыва "Спартак" раскрылся, пытаясь сравнять счет. У ЦСКА было пять моментов, из которых они забили три. А мы из семи шансов реализовали один. Можно сколько угодно владеть преимуществом, но нужно забивать. Мы постоянно обсуждаем эти ошибки и снова совершаем их. Я разочарован", - отметил Тедеско.

Добавим, что в матче с ЦСКА "Спартак" потерпел первое поражение в новом сезоне.