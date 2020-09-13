Топ-7 автомобилей "в базе", где не надо ни за что доплачивать

Одна из самых главных уловок автопроизводителей - реклама новой модели, в которой обозначена "Цена от…". Люди, увидевшие привлекательную стоимостную приманку, тут же бежали в автосалон, где менеджеры объясняли, что базовая цена - это по сути плата за голый кузов с мотором, колесами и сиденьями, а вот за полноценный комфорт надо платить, платить и платить. Сегодня автолюбители гораздо более разборчивы, а вот автопроизводители уходить от концепции "базовой цены" особо не собираются. Мы смогли найти лишь несколько недорогих новых моделей, которые можно смело покупать в самой простой комплектации, ни за что больше не доплачивая.

Lada Largus Cross\Lada Vesta Cross

Базовая цена - от 795 900 рублей

Открывает наш рейтинг отечественный автогигант, который давно перешел на мировую систему формирования комплектаций, а потому почти все базовые модификации любой модели Lada - это крайне скромное, а порой аскетичное убранство с минимальным набором опций. Зато и крайне привлекательная стартовая цена, которая позволяет многим в России купить новый автомобиль.

Пара исключений - кросс-версии популярного универсала и флагмана модельного ряда. Хотя два этих автомобиля сами по себе являются улучшенными модификациями базовых "Ларгусов" и "Вест", все же технические и визуальные изменения позволяют позиционировать их как отдельные модели.

Выбирая даже самую простую Lada Cross, автолюбитель вправе рассчитывать на полный набор всех необходимых опций - ABS с EBD, пара подушек безопасности, полный электропакет, подогрев сидений, кондиционер, современную магнитолу с USB и Bluetooth, а также на литые 16-дюймовые диски.

Renault Sandero Stepway

Базовая цена - от 813 000 рублей

Одна из самых востребованных моделей "Рено" на сегодняшний день заслужила свою популярность, в том числе, потому, что даже в самом простом исполнении также включает в себя полный список всех необходимых благ. Выбирать, главным образом, предлагается агрегатную пару. Однако даже базовый 8-клапанный двигатель 1.6 мощностью 82 лошадиные силы не назвать ущербным. Его более чем достаточно для любых городских нужд.

Минимальное оснащение, как и в случае с Lada, включает необходимый набор систем безопасности, подогревы, кондиционер, магнитолу, а также комплект подготовки к российской адаптации, включая защиту картера. Штатно нет, разве что, задних электрических стеклоподъемников и литых дисков, да и за красивый цвет традиционно придется докинуть "десяточку". Но на комфорте передвижения все это никак не сказывается.

Интересно, что модификация седана Renault Logan Cross такого же комплексного опционального состава почему-то не получила, правда и стоит дешевле.

Kia Rio

Базовая цена - от 809 900 рублей

Самая популярная иномарка России на протяжении последних лет, а в 2017 году Rio и вовсе стал самым продаваемым автомобилем в нашей стране, обогнав даже "Лады". Секрет успеха прост - привлекательная внешность, хороший набор потребительских характеристик, достойная надежность и отличное сочетание цены и опционального состава.

Удивительно, но из всех конкурентов на отечественном авторынке только Kia Rio предлагает комплексное решение для самой базовой версии, правда не совсем полноценное, но в любом случае выгоднее чем у остальных.

Во-первых, седан Rio штатно оснащен не только системой ABS, но и ESP. Кроме того, только корейский автомобиль в стартовой комплектации имеет кондиционер, что недоступно никому из прямых соперников. Ну а единственное, за что можно упрекнуть самую простую версию Rio Classic - отсутствие магнитолы, при том, что вся аудиоподготовка с четырьмя динамиками в автомобиле имеется.

Chery Tiggo 4

Базовая цена - от 979 900 рублей

Крайне интересная история приключилась с китайским автопромом, который всю свою популярность в нашей стране заработал именно благодаря тому, что всегда предлагал "на грош пятаков". То есть при всех остальных недостатках обладал крайне богатым базовым оснащением. Оказалось, что все это давно в прошлом. На всем российском авторынке мы нашли единственный относительно недорогой китайский автомобиль, где в базовом оснащении есть все необходимое - это Chery Tiggo 4.

Во-первых, Tiggo 4 - пусть и компактный, но все-таки кроссовер, имеющий высокую посадку и хороший дорожный просвет. Во-вторых, уровень базового оснащения действительно на зависть многим конкурентам. Помимо стандартного набора из всех средств активной и пассивной безопасности, электропакета, подогрева сидений, магнитолы и кондиционера, Tiggo 4 имеет, например, бесключевой доступ в салон, датчик света, ограничитель скорости, современную оптику со светодиодными ходовыми огнями и легкосплавные диски. Отдельное спасибо и за бесплатный выбор любого цвета кузова. И все это менее чем за миллион рублей! Без преувеличения - одно из лучших предложений на рынке.

Hyundai Creta\Renault Kaptur

Базовая цена - от 1 027 000 \от 1 055 000 рублей

Два автомобиля, которые чуть-чуть не вписались в миллион рублей, мы все равно включим в наш рейтинг. Не тот ценовой "хвостик", из-за которого стоит отказываться от действительного хорошего предложения. Тем более, что реальному покупателю дилеры и Hyundai, и Renault 30-50 тыс. рублей, скорее всего, уступят.

Оба кроссовера в представлении не нуждаются, а "Крета" вообще является бестселлером класса. Без всяких скидок это два полноценных кроссовера, причем если Hyundai больше ориентирован на город, то более крупный Renault с готовностью исполнит роль универсальной семейной машины.

Главная же заслуга обоих в том, что выбор самой простой комплектации полностью удовлетворит запросам автолюбителя по опциональному составу. На стандартный набор из ABS и ESP, пары подушек, электропакета, кондиционера и современной магнитолы с управлением на руле могут рассчитывать покупатели и того, и другого кроссовера. Причем Renault предложит чуть больше - у него в базу входит также бесключевой доступ в салон, электрический догреватель, дистанционный запуск двигателя и светодиодные ходовые огни. Кроме того, Kaptur предлагает минимальный выбор по бесплатным цветам кузова, а Hyundai за любой попросит еще 6000 рублей. Единственное, на чем сэкономили оба производителя - подогрев сидений, за который таки придется доплатить.