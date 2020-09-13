Уходящая натура. Тест-драйв Mitsubishi Outlander Black Edition

Компания Mitsubishi с 1 сентября начала продавать на российском рынке ограниченную серию своего бестселлера Outlander. Версия Black Edition не несёт в себе особых новшеств и рассчитана скорее на тех, кто хочет немного выделиться в общем городском потоке.

Ход вполне оправданный, если учесть, что нынешнее поколение модели выпускается без значительных изменений аж с 2012 года и уже изрядно примелькалось. Эта ограниченная серия, как и более ранний рестайлинг 2020 модельного года, станет, судя по всему, последним перед появлением на рынке обновлённого Outlander четвертого поколения. Судя по имеющейся информации, это автомобиль и визуально, и технологически будет серьёзно отличаться от предшественника.

Ну а пока коронавирус вносит свои коррективы в планы производителей и появление нового Outlander на рынке откладывается, корреспондент "РГ" отправился в небольшое путешествие за рулём проверенного временем автомобиля в несколько новом обличье.

Что новенького

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Прежде чем отправиться в путь, стоит разобраться, что именно поменялось в кроссовере по сравнению со стандартной версией 2020 модельного года.

Название ограниченной серии полностью отражает суть изменений. Черный окрас получила решетка радиатора, легкосплавные 18-дюймовые диски, молдинги дверей, боковые зеркала, рейлинги, добавили чёрного цвета и в районе переднего и заднего бамперов - получилось не слишком кричаще, зато подстать характеру самого автомобиля: неброско, но к месту.

В салоне тоже добавились элементы черного, но также умеренно - соответствующий окрас получил потолок, дверные карты под карбон и вставки на передней панели. Кроме того, Black Edition удачно отличает красная прострочка салона, что в сочетании с чёрной гаммой добавляет автомобилю задиристости.

На этом отличия Outlander Black Edition от стандартной версии заканчиваются. Стоит отметить, что несмотря на довольно долгое пребывание на рынке третьего поколения Outlander, каждый год автомобиль получает свою порцию обновлений. В марте в России начали продавать кроссовер 2020 модельного года, с которым по понятным причинам далеко не у всех была возможность ознакомиться. А изменений по сравнению с 2019 годом оказалось немало.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Самое важное - внедрение "фирменной" интеллектуальной системы полного привода с управляем вектором тяги на всех полноприводных модификациях кроссовера - до этого года S-AWC она была доступна только в топовой комплектации. Также с этого года доступно новое поколение мультимедийной системы Mitsubishi Connect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto на 8-дюймовом дисплее - до этого диагональ была на дюйм меньше.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Кроме того, во всех полноприводных модификациях кроссовера появилась электрорегулировка поясничной опоры сиденья с диапазоном регулировки 22,5 мм, а комфорта у пассажиров сзади прибавилось за счёт более удобных сидений и боковой поддержки. Также на втором ряду теперь появились два разъёма USB.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

В гостях у Ильича и "дикарей"

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Маршрут тест-драйва пролегал на юг Подмосковья, в Серпухов. Первой точкой на пути стал музей-заповедник "Горки Ленинские". По дороге, неторопливо толкаясь в утренних московских пробках, вспоминаю ощущения от вождения Outlander - лет пять назад съездил на нём в отпуск в Прибалтику. Вроде бы тот же самый автомобиль, но различий в мелочах немало. Несмотря на множество усовершенствований за эти годы, внешний облик и салон Outlander производят сдержанное, но в целом приятное впечатление. Тут, конечно, не от чего бросить удивленное "вау", но ни одна деталь даже с непривычки не раздражает.

Посмотрев на последнее пристанище вождя мировой революции, а заодно полюбовавшись и на его знаменитый Rolls-Royce, которому рабочие Путиловского завода в Петербурге для уверенной езды зимой соорудили лыжное шасси, двигаемся дальше.

По платной трассе М-4 "Дон" Outlander летит с ветерком - ощущение, что ведешь легковушку, а не полноприводного "проходимца" со снаряженной массой свыше полутора тонн. В отличие от многих моделей, вариатор у Outlander оказался вполне к месту - работает чётко, без зависаний и совсем не портит ощущений от езды. По дороге поймал себя на мысли, что давненько не ездил на автомобилях, которые спокойно потребляют 92-й бензин, что при интенсивной эксплуатации и с учётом безостановочного роста цен на топливо является весомым достоинством.

Где-то под Серпуховом съезжаем с асфальта и выезжаем на грунтовку вдоль небольшой речушки Нары, одного из притоков Оки. Кавалькада блестящих своей чистотой внедорожников вызывает интерес у "дикарей" с палатками и выбравшихся искупаться местных жителей. Если честно, не ждал от организаторов серьёзных внедорожных участков, но даже с учётом сухой погоды проехать некоторые места было совсем непросто. Из-за коварной дороги пришлось несколько раз пробить подвеску, но Outlander остался цел и невредим и без приключений довёз до Серпухова.

Грязное приключение

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Завершающим элементом тест-драйва стало испытание на "РаллиКроссАрене" под Подольском. Обильно политое водой грунтовое кольцо дало прекрасную возможность наглядно посмотреть на работу интеллектуальной системы S-AWC, сравнив её с обычным полным приводом.

Первая попытка на автомобиле прошлого модельного года со стандартным полным приводом даже с поправкой на незнакомые условия показала, что управлять машиной в таких условиях даже с подсказками сидящего рядом инструктора чрезвычайно тяжело. Автомобиль хоть и делает то, что от него ждёшь, но как будто с неохотой, постоянно норовя "уплыть" в сторону - в такой ситуации система ESP превращается из помощника в противника, поддушивая двигатель, тогда когда тебе это совсем не нужно.

Заезд на Outlander с системой S-AWC оставил уже совсем другие впечатления. Первое ощущение: ты, наконец, сел в полноприводный автомобиль, а до этого тужился на трассе за рулём чего-то другого. В режиме GRAVEL (есть ещё три: ECO, NORMAL и SNOW) машина стала намного послушнее, уже намного лучше следуя заданной траектории.

Система, правильно распределяя крутящий момент на каждое колесо, делая акцент именно на колеса с лучшим сцеплением. S-AWC помогает водителю намного точнее войти в поворот, буквально "заталкивая" его на вираже внутрь, а затем при выходе, наоборот, удерживает в колее, не давая уйти в противоположную сторону. В итоге ты уже не просто барахтаешься в грязи, судорожно ища участки посуше, чтобы зацепиться за них колесом, а спокойно и методично преодолеваешь грязь не так как получится, а как хочется.

Напоследок отметим, что лимитированная серия Outlander Black Edition за дополнительные 65 тысяч рублей доступна в двух основных цветах кузова - белом перламутровом и черном. Таким образом версия 2.0 Invite 4WD стоит от 2 002 000 рублей, а версия и 2.0 Intense+ 4WD - от 2 131 000 рублей.