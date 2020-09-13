Уроки возобновились в школах Алеппо после снятия ограничений из-за COVID-19

Учебный год начался в школах сирийского Алеппо после снятия ограничений, введенных ранее на фоне пандемии коронавируса. За парту вернулись более полумиллиона школьников, сообщил заместитель директора департамента образования Алеппо Мустафа Абид Эльгани.

По его словам, в городе также продолжается восстановление разрушенных террористами школ. До войны здесь было свыше четырех тысяч учебных заведений, однако уцелело лишь около сотни, пишет ТАСС. С момента освобождения города от боевиков удалось полностью восстановить и отремонтировать 1,6 тысячи школ.

По словам Мустафы Абид Эльгани, в этом году увеличилось число желающих поступить в школу с преподаванием русского языка, но пока в Алеппо не хватает квалифицированных преподавателей русского.

Ранее сообщалось, что в Алеппо снова начали проводить экскурсии по достопримечательностям. Это стало возможным после того, как улицы были расчищены от завалов. Сейчас на экскурсии собираются в основном местные жители и гости из других сирийских провинций.