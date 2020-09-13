В РФПИ назвали главные ошибки иностранных разработчиков вакцин от COVID-19

Ошибка многих иностранных разработчиков вакцин от коронавирусной инфекции заключается в том, что они сделали ставку на новые и непроверенные технологии. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя возобновление испытаний вакцины фармкомпании AstraZeneca и Оксфордского университета.

- Ситуация с их приостановкой четко показала ошибочность подхода, когда целые страны ориентируются исключительно на новые непроверенные платформы при выборе вакцины, будь то аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК, - приводит слова Дмитриева РИА Новости.

Дмитриев выразил одновременно "радость" в связи с возобновлением испытаний и тревогу в связи с тем, что "на проверенную платформу аденовирусных векторов человека" в США и Западной Европе "приходится лишь 15 процентов от общего объема закупленных вакцин". По его мнению, фармкомпании, по сути, перекладывают все риски на приобретателей препаратов.

"Россия не будет следовать такому подходу, так как видит безопасность и эффективность аденовирусной платформы человека, включая вакцину "Спутник V", - заверил он.

Уже известно, что более 30 стран намерены приобрести порядка миллиарда доз вакцины из РФ. При этом производство препарата будет организовано в пяти государствах, поскольку имеющиеся мощности дадут возможность произвести 500 миллионов доз за год.