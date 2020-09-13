В РФПИ назвали главные ошибки иностранных разработчиков вакцин от COVID-19

Новости

Помпео осудил казнь иранского спортсмена Навида Афкари 01:35
SpaseX представит очередной прототип корабля Starship для полетов на Марс 01:25
Хет-трик Салаха принес "Ливерпулю" первую победу в чемпионате Англии 01:02
Китайский врач раскрыл секрет правильного употребления яблок 00:50
Трамп обвинил Байдена в употреблении запрещенных веществ 12.09.2020
Полиция применила слезоточивый газ против мигрантов на Лесбосе 12.09.2020
Александр Вучич призвал офицеров отстаивать военный нейтралитет Сербии 12.09.2020
Во Франции зафиксировали рекордное число инфицированных COVID-19 12.09.2020
Умер вокалист культовой регги-группы Toots and the Maytals Тутс Хибберт 12.09.2020
Минобороны РБ: Американцы перебрасывают танки к белорусской границе 12.09.2020
Медведева призвала зрителей соревнований не забывать о масках и перчатках 12.09.2020
Лукашенко назвал условие для отвода военных от западной границы 12.09.2020
Разбившийся в Подмосковье самолет EuroStar летел без разрешения 12.09.2020
Дубль Бикфалви помог "Уралу" обыграть "Химки" 12.09.2020
За прокатом Медведевой ее тренер наблюдал по видео-связи 12.09.2020
Семь футболистов "Ротора" заболели коронавирусом 12.09.2020
В Подмосковье упал самолет SportStar 12.09.2020
Косторная и Туктамышева не сделали тройной аксель на контрольных прокатах 12.09.2020
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Тосканы 12.09.2020
В Британии возобновили испытания вакцины от коронавируса 12.09.2020
"Динамо" одержало первую в сезоне победу в КХЛ 12.09.2020
"Арсенал" разгромил "Фулхэм" в первом туре чемпионата Англии 12.09.2020
Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек коронавируса в вузах 12.09.2020
Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса 12.09.2020
Парижская полиция задержала 200 участников акции "желтых жилетов" 12.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
13.09.2020 00:22
Рубрика: Экономика

В РФПИ назвали главные ошибки иностранных разработчиков вакцин от COVID-19

Ошибка многих иностранных разработчиков вакцин от коронавирусной инфекции заключается в том, что они сделали ставку на новые и непроверенные технологии. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, комментируя возобновление испытаний вакцины фармкомпании AstraZeneca и Оксфордского университета.

- Ситуация с их приостановкой четко показала ошибочность подхода, когда целые страны ориентируются исключительно на новые непроверенные платформы при выборе вакцины, будь то аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК, - приводит слова Дмитриева РИА Новости.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Первые партии вакцины "Спутник V" доставят в регионы за выходные

Дмитриев выразил одновременно "радость" в связи с возобновлением испытаний и тревогу в связи с тем, что "на проверенную платформу аденовирусных векторов человека" в США и Западной Европе "приходится лишь 15 процентов от общего объема закупленных вакцин". По его мнению, фармкомпании, по сути, перекладывают все риски на приобретателей препаратов.

"Россия не будет следовать такому подходу, так как видит безопасность и эффективность аденовирусной платформы человека, включая вакцину "Спутник V", - заверил он.

Уже известно, что более 30 стран намерены приобрести порядка миллиарда доз вакцины из РФ. При этом производство препарата будет организовано в пяти государствах, поскольку имеющиеся мощности дадут возможность произвести 500 миллионов доз за год.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Лавров раскрыл реакцию России на санкции Запада
Кабмин одобрил внесение изменений в ежемесячные выплаты многодетным семьям
Захарова назвала репрессивной политику Украины в отношении СМИ
Союз архитекторов заявил о желании защитить мавзолей Ленина от сноса
Введены наказания за шум в "тихий час" и опоздания к врачу
Впервые в России выдан кредит под залог цифровых активов