Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
13.09.2020 19:45
Рубрика: Легковые авто

Народ выбрал любимую марку

В России назван автомобиль года в 24 номинациях
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 205 (8259)
Подведены итоги ежегодной национальной премии "Автомобиль года в России". Выбирали лучшие автомобили в своих номинациях более 1,5 миллиона человек. Эту премию можно считать крупнейшим исследованием потребительского рынка в России. Поэтому лауреаты по праву могут гордиться народным признанием.
Любимой маркой в массовом сегменте у россиян оказался Volkswagen. Фото: РИА Новости Любимой маркой в массовом сегменте у россиян оказался Volkswagen. Фото: РИА Новости
Любимой маркой в массовом сегменте у россиян оказался Volkswagen. Фото: РИА Новости

Итак, назовем победителей. В классе городских автомобилей победил KIA Picanto. В этом классе он обошел FIAT 500 и Ravon R2.

В малом классе победителем стал отечественный автомобиль LADA Vesta, опередивший SKODA Rapid и Volkswagen Polo.

В малом среднем классе уверенную победу одержал KIA Ceed. Хотя конкуренты у него были очень достойные: Audi A3 и Hyundai Elantra.

В среднем классе народ проголосовал за Skoda Octavia. Хотя в тройку лидеров входили еще KIA Optima и Volkswagen Passat.

В бизнес-классе лидером стала Toyota Camry, обойдя в финале Audi A6 и Mercedes-Benz E-Класс.

В представительском классе победил BMW 7-й серии, опередив таких конкурентов, как Audi A8 и Mercedes-Benz S-Класс.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Топ-7 автомобилей "в базе", где не надо ни за что доплачивать

Впрочем, Mercedes отыгрался в представительском классе "премиум". В этой категории первое место досталось Maybach S-Класс. Хотя одноклассники у него более чем солидные: Bentley Flying Spur и Rolls-Royce Phantom.

В классе "купе" россияне выбрали Chevrolet Camaro, который конкурировал с Audi A5 Coupe и Porsche Cayman.

В купе "премиум" победу одержал BMW 8 серии Купе. Хотя рядом с ним на пьедестале стояли Ferrari SF90 Stradale и Porsche 911 CARRERA.

Среди грантуреров россияне выбрали KIA Stinger. И это при том, что на выбор им также были предложены такие солидные марки, как Audi A7 Sportback и Porsche Panamera.

Зато Porsche все-таки удалось завоевать гран-при. Он взял свое в классе "Кабриолеты и родстеры". Там победил Porsche 718 Boxster, обойдя BMW Z4 и Mercedes-Benz E-Класс Кабриолет. Соперники, как видим, были весьма уважаемые.

Ну а итальянцы тоже без приза не остались, одержав уверенную победу в классе "Кабриолеты и родстеры "премиум". Тут победителем оказался Lamborghini Aventador Roadstert.

Среди универсалов повышенной проходимости уверенную победу одержал Subaru Outback.

Среди компактных внедорожников победу одержал KIA Seltos. Среди легких внедорожников - Renault Arkana.

В средних внедорожниках победил Volkswagen Touareg. А в тяжелых - Mercedes-Benz GLS.

Среди пикапов россияне выбрали Mitsubishi L200, а среди компакт-вэнов - Volkswagen Caddy. Volkswagen T6.1 победил среди минивэнов. Среди мини-фургонов они отдали предпочтение Renault Dokker Van.

В легких фургонах приз достался Volkswagen Transporter 6.1. А из фургонов они предпочли "Газель Next".

Кстати, любимая марка у россиян в массовом сегменте оказалась Volkswagen. А в премиум-сегменте - Mercedes. Вот такие народные марки.