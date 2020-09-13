В России назван автомобиль года в 24 номинациях

Подведены итоги ежегодной национальной премии "Автомобиль года в России". Выбирали лучшие автомобили в своих номинациях более 1,5 миллиона человек. Эту премию можно считать крупнейшим исследованием потребительского рынка в России. Поэтому лауреаты по праву могут гордиться народным признанием.

Любимой маркой в массовом сегменте у россиян оказался Volkswagen. Фото: РИА Новости

Итак, назовем победителей. В классе городских автомобилей победил KIA Picanto. В этом классе он обошел FIAT 500 и Ravon R2.

В малом классе победителем стал отечественный автомобиль LADA Vesta, опередивший SKODA Rapid и Volkswagen Polo.

В малом среднем классе уверенную победу одержал KIA Ceed. Хотя конкуренты у него были очень достойные: Audi A3 и Hyundai Elantra.

В среднем классе народ проголосовал за Skoda Octavia. Хотя в тройку лидеров входили еще KIA Optima и Volkswagen Passat.

В бизнес-классе лидером стала Toyota Camry, обойдя в финале Audi A6 и Mercedes-Benz E-Класс.

В представительском классе победил BMW 7-й серии, опередив таких конкурентов, как Audi A8 и Mercedes-Benz S-Класс.

Впрочем, Mercedes отыгрался в представительском классе "премиум". В этой категории первое место досталось Maybach S-Класс. Хотя одноклассники у него более чем солидные: Bentley Flying Spur и Rolls-Royce Phantom.

В классе "купе" россияне выбрали Chevrolet Camaro, который конкурировал с Audi A5 Coupe и Porsche Cayman.

В купе "премиум" победу одержал BMW 8 серии Купе. Хотя рядом с ним на пьедестале стояли Ferrari SF90 Stradale и Porsche 911 CARRERA.

Среди грантуреров россияне выбрали KIA Stinger. И это при том, что на выбор им также были предложены такие солидные марки, как Audi A7 Sportback и Porsche Panamera.

Зато Porsche все-таки удалось завоевать гран-при. Он взял свое в классе "Кабриолеты и родстеры". Там победил Porsche 718 Boxster, обойдя BMW Z4 и Mercedes-Benz E-Класс Кабриолет. Соперники, как видим, были весьма уважаемые.

Ну а итальянцы тоже без приза не остались, одержав уверенную победу в классе "Кабриолеты и родстеры "премиум". Тут победителем оказался Lamborghini Aventador Roadstert.

Среди универсалов повышенной проходимости уверенную победу одержал Subaru Outback.

Среди компактных внедорожников победу одержал KIA Seltos. Среди легких внедорожников - Renault Arkana.

В средних внедорожниках победил Volkswagen Touareg. А в тяжелых - Mercedes-Benz GLS.

Среди пикапов россияне выбрали Mitsubishi L200, а среди компакт-вэнов - Volkswagen Caddy. Volkswagen T6.1 победил среди минивэнов. Среди мини-фургонов они отдали предпочтение Renault Dokker Van.

В легких фургонах приз достался Volkswagen Transporter 6.1. А из фургонов они предпочли "Газель Next".

Кстати, любимая марка у россиян в массовом сегменте оказалась Volkswagen. А в премиум-сегменте - Mercedes. Вот такие народные марки.