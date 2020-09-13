В России прошел Единый день голосования

В России завершился самый необычный Единый день голосования. Он прошел в особых условиях, на которые повлияли ситуация с коронавирусом и изменения в законодательство. В половине регионов, где проходили крупные кампании, избирательный марафон растянулся на три дня: с 11 по 13 сентября. Жители Ярославской, Курской областей и двух округов Москвы получили возможность отдать голоса не только на традиционных участках, но и через интернет. В целом выборы прошли спокойно, наблюдением были охвачены все 56 тысяч участков в стране. Об отсутствии серьезных нарушений в ходе голосования заявили в Центризбиркоме, Общественной палате и Совете при президенте по правам человека.

Нынешние выборы можно назвать самыми масштабными в истории избирательной системы России. В 83 регионах состоялось свыше 9 тысяч кампаний всех уровней, в большинстве случаев голосование проходило не только 13 сентября, но и в предшествующие дни. По итогам будет замещено более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В том числе избирались 18 губернаторов, депутаты 11 региональных парламентов и городских дум 22 столиц регионов, 4 депутата Госдумы. А само волеизъявление проходило с применением беспрецедентного количества цифровых технологий.

Подсчет голосов: начали с Камчатки

Когда верстался номер, голосование завершилось на Дальнем Востоке и нескольких регионах Сибири. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов, а территориальные начали вводить данные в систему ГАС "Выборы".

Согласно цифрам на табло в информационном центре Центризбиркома, в Камчатском крае после обработки 76% протоколов УИК лидировал врио главы региона, самовыдвиженец Владимир Солодов (80,6%).

В Еврейской автономной области, по данным 41% протоколов УИК, первым также шел врио главы региона единоросс Ростислав Гольдштейн (81,2%). В Иркутской области к моменту сдачи номера было обработано 16.8 % протоколов, врио губернатора Игорь Кобзев получил 60.19 %. Он баллотировался как самовыдвиженец.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе селекторного совещания рассказал о предварительных результатах партии в Магаданской области. "По двум уровням выборов - в законодательное собрание (субъекта) и Магаданскую городскую думу - "Единая Россия" уверенно лидирует", - сообщил он. Подсчет голосов продолжался всю ночь, предварительные итоги ЦИК огласит сегодня в полдень.

В информационном центре ЦИК велась трансляция хода голосования на выборах высших должностных лиц субъектов РФ. Фото: Сергей Михеев/РГ

Довыборы в Госдуму: самые технологичные

Федеральная кампания в этом году была всего одна - довыборы депутатов Госдумы в четырех одномандатных округах (в Татарстане, Ярославской, Курской и Пензенской областях).

Большая думская кампания в России намечена на следующий год. Довыборы по четырем округам могли бы пройти без особого резонанса, если бы не стали площадкой для первого в истории России дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральном уровне. Оно состоялось параллельно с обычным в Ярославской и Курской областях. И, как рассказали в ЦИК, прошло спокойно, без сбоев, при высокой активности избирателей.

Партии, кандидаты и общественные палаты направили на избирательные участки более 230 тысяч наблюдателей

Кроме того, это "боевое крещение" нового программно-технического комплекса, разработанного "Ростелекомом" по заказу ЦИК. В августе комплекс прошел два тестирования - закрытое и публичное, оба были признаны успешными.

- За этой технологией будущее, и мы очень тщательно подходим к ее разработке и тестированию. Только после того, как мы будем абсолютно уверены в ее безопасности и неуязвимости для внешнего воздействия при соблюдении принципа прозрачности избирательного процесса, она будет применена на федеральном уровне, - отметила глава ЦИК Элла Памфилова.

Онлайн-голосование также состоялось 11 и 12 сентября в двух округах Москвы - Марьино и Бабушкинском, где проходили довыборы депутатов муниципальных советов. По данным Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице, система отработала в штатном режиме.

Один день - хорошо, три - лучше

В 41 регионе, где проходили большие кампании - довыборы в Госдуму, выборы губернаторов и депутатов заксобраний, - голосование было трехдневным.

В Центризбиркоме считают, что решение провести голосование на федеральных и региональных кампаниях в три дня было правильным. Это позволило воспользоваться своим избирательным правом большему количеству граждан. К тому же позволило избежать большого скопления людей на участках, что немаловажно в условиях режима повышенной готовности, действующего в ряде регионов в связи с угрозой распространения коронавируса.

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Юрий Политов/freepik

- Я бы хотела пожелать критикам трехдневного голосования поменьше думать о своем пиаре, и немного больше - о здоровье и удобстве избирателей, - заявила Элла Памфилова.

Многодневный формат оправдал себя и с точки зрения активности избирателей. По мнению главы координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, в регионах отмечается большая активность избирателей - явка "выше, чем в предыдущие разы". "Многодневное голосование работает", - заключил эксперт.

Было немало сообщений, носивших явно провокационный характер, например, о пресловутом голосовании в багажниках

Больше всего опасений в связи с трехдневным голосованием вызывал вопрос сохранности бюллетеней в ночное время. Центризбирком разработал специальную процедуру: заполненные бланки хранились в сейф-пакетах с индивидуальными номерами и несколькими степенями защиты. Наблюдатели имели возможность на всех стадиях проследить за порядком хранения документации. Если не считать нескольких казусов и курьезов, эта система оказалась достаточно надежной.

Наблюдатели на каждом участке

Более 150 тысяч наблюдателей и 55 тысяч членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса пришли на участки в регионах, сообщила журналистам в воскресенье Элла Памфилова.

"На данный момент реально присутствовали более 150 660 наблюдателей, плюс к ним 55 тысяч членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, они обладают всеми правами наблюдателей", - сказала она. "В среднем по 3-4 человека на каждый участок", - добавила глава комиссии.

Всего же на выборах всех уровней зарегистрировано 237 тысяч наблюдателей от общественных палат, партий и кандидатов.

Нарушений рекордно мало

Большая региональная кампания прошла почти без нарушений. Но там, где они были доказаны, комиссии трактовали ситуацию в пользу прозрачности выборов, то есть аннулировали все сомнительные результаты. Так, например, на участке 3708 в Новороссийске в ящике для голосования были замечены бланки неустановленного образца. По словам главы избиркома Краснодарского края Алексея Черненко, все бюллетени в этом ящике будут признаны недействительными, чтобы ни у кого не возникало подозрений во вбросе.

Такое же решение приняла областная комиссия Ростовской области, где на избирательном участке 539 в Гуково общественными наблюдателями был зафиксирован факт вброса бюллетеней 11 сентября. При подсчете голосов не будут учитываться 46 бюллетеней из этого ящика.

О рекордно низком числе нарушений говорит и статистика Центризбиркома. По словам секретаря комиссии Майи Гришиной, до начала голосования в ЦИК поступило всего 43 жалобы, это на порядок меньше, чем годом ранее.

Все три дня голосования в Общественной палате России работал ситуационный центр, в который стекались данные от наблюдателей из всех регионов страны.

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Юрий Политов

К середине дня в воскресенье от них поступило 1401 сообщение, рассказала зампред Координационного совета ОПРФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова. "Из них 6 сообщений квалифицируются как возможные проблемы на избирательных участках, в 27 случаях проблема решается без доведения ситуации до нарушения. Таким образом, при бдительности общественных наблюдателей проблемные ситуации вовремя замечаются и применяются меры для урегулирования", - сказала она. "Также выявлено порядка 50 фейковых сообщений", - сообщила Булгакова.

Фейк от провокации недалеко падает

Поток ложных сообщений о нарушениях стал уже привычным явлением на российских выборах. В ОПРФ создана профильная рабочая группа, которая в ходе голосования по Конституции выявила и развенчала сотни недостоверных сообщений. По словам ее руководителя Александра Малькевича, Единый день голосования не стал исключением, по мере приближения к основной дате количество фейков росло.

Один из примеров - сообщение из Соликамска (Пермский край) о том, что в местном педагогическом колледже студенты якобы голосуют по ксерокопиям паспортов. Прокуратура уже проверила сигнал, он оказался ложным.

Онлайн-голосование впервые применено на федеральных выборах: оно прошло спокойно, без сбоев,при высокой активности избирателей

"Общественная палата Ямало-Ненецкого автономного округа сообщает о частых случаях распространения фейковой информации в регионе для дискредитации выборов в ЯНАО", - рассказал Максим Григорьев. Проверка одной из жалоб члена комиссии с правом совещательного голоса в Ноябрьске о том, что его якобы поздно предупредили о голосовании на дому, показала, что нарушения не было.

Ряд недостоверных сигналов о нарушениях стал следствием некомпетентности заявителей. В частности, когда в пятницу и субботу за нарушение выдавались несброшюрованные списки избирателей. Секретарь ЦИК Майя Гришина дала специальное пояснение по этому поводу: закон требует, чтобы списки были прошиты к началу основного дня голосования.

Но было немало сообщений, носивших явно провокационный характер, например, о пресловутом голосовании в багажниках.

В ЦИКе обещали не оставить без последствий действия "фейкометчиков" и провокаторов, в том числе сотрудников СМИ, которые пользуются своей аккредитацией в неблаговидных целях. Элла Памфилова рассказала, что есть несколько небольших изданий, которые "уже второй раз подводят под монастырь" членов избиркомов действиями своих сотрудников. "Мы специально упростили систему аккредитации СМИ, дали возможность. Если вы подписываетесь, значит, вы ручаетесь за тех, кого вы направляете", - сказала она. Памфилова подчеркнула, что не только сами провокаторы, "но и главные редакторы, которые направляют людей, тоже должны нести по крайней мере административную ответственность".

Придомовое голосование: "пенек раздора"

В пятницу и субботу в регионах проходило голосование на придомовых территориях, которое в Центризбиркоме в шутку прозвали "голосованием на пеньке".

"У нас жалоб нет по этому поводу, - рассказала глава ЦИК Элла Памфилова в воскресенье. - Главное, чтобы тайна голосования была обеспечена, чтобы было обеспечено право проголосовать". Такую форму использовали более четырех тысяч участковых избирательных комиссий в 28 регионах России.

Глава ЦИК подчеркнула, что голосование на придомовых территориях - это дополнительная возможность для граждан реализовать свое активное избирательное право. "Приглашают домой в сельскую местность пожилые люди, им трудно добраться до участка. Спасибо надо сказать, что члены участковых комиссий берут на себя такой труд и едут к этим людям в разных ситуациях, в разных условиях", - подчеркнула Памфилова.

"Для нас это принципиально важно, тем более на протяжении всего времени мы выдерживаем критику постоянную", - добавила она. Источник этой критики - "весьма немногочисленная, но довольно шумная группа, которой не нравится трехдневное голосование". "Видимо, они только в интернете сидят и видят глянцевые картинки с лазурных берегов", - отметила Памфилова.

Сообщения о якобы несоблюдении требований закона при выездном голосовании просто заполонили соцсети 11 и 12 сентября. В большинстве случаев это были фото выездных участков, оборудованных не по правилам - без ширмы для голосования или с урной в багажнике автомобиля. Проверка сообщений показала, что фото были сделаны при подготовке к голосованию, когда не все элементы еще были расставлены по местам.

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Юрий Политов

Бюллетень попал в историю

В этот раз Центризбирком внес уточнения в процедуры голосования, чтобы процесс шел максимально прозрачно, а результаты не вызвали сомнения. В частности, онлайн-голосование на довыборах в Госдуму проходило параллельно с обычным: те, кто записался на ДЭГ, не имели возможности вернуться на участки по месту жительству. Это было сделано для того, чтобы исключить двойное голосование. Тем не менее один такой случай был зафиксирован, правда, не среди участников ДЭГ.

Почти детективная история произошла в субботу в одном из районов Воронежской области. Как рассказала зампред облизбиркома Наталья Репченко, гражданин Старухин В.Д. прибыл в помещение УИК в поселке Шуберское в то время, когда в нескольких минутах езды проходило выездное голосование, и в грубой форме потребовал выдать ему бюллетени.

Члены УИК пошли навстречу избирателю, позволили ему проголосовать. Однако предупредить коллег на выезде не успели: за четыре минуты, пока одни члены УИК дозванивались до других, Старухин успел на автомобиле доехать до места выездного голосования и получить бюллетени повторно.

Глава ЦИК Элла Памфилова в этой связи напомнила коллеге из Воронежа, что ЦИК рекомендует разводить во времени голосование на стационарном участке и на придомовой территории - во избежание подобных случаев. "Мы для того и пишем рекомендации, чтобы у провокаторов не было шансов", - отметила она.

- Это была бы анекдотичная ситуация, когда бы не было так грустно. Пожалуйста, делайте выводы, - добавила глава ЦИК.

По словам Натальи Репченко, правоохранители уже составили определение об административном нарушении. Виновному грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Не обошлось и без курьезов. "Сегодня в 6 часов меня разбудил - точнее, не разбудил, я уже не спал, естественно - Алексей Николаевич Нестеренко (председатель избирательной комиссии Омской области)", - рассказал журналистам зампред ЦИК Николай Булаев. Глава омского облизбиркома сообщил о пропаже на одном из участков всех бюллетеней, пакетов и конвертов с результатами досрочного голосования. Однако в ходе осмотра сейфа пропажу обнаружил криминалист, который приехал снять с полки отпечатки пальцев. "В общем, полка перевернулась - бюллетени прижаты. По сути, за потайной стенкой оказались", - рассказал Булаев.

Участки пробьют по нормативной базе

Еще одно недоразумение из-за сейфа случилось на Кубани. Наблюдатель на участке 2227 сообщил, что утром, перед началом голосования обнаружил сейф УИК, в котором хранились пакеты с бюллетенями, вскрытым. Оказалось, он пришел на участок намного позже других наблюдателей, которые присутствовали при вскрытии сейфа и опровергли факт нарушения.

Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что в будущем надо задуматься об оснащении участковых комиссий, чтобы им не приходилось хранить в одном месте всю документацию. После Единого дня голосования Центризбирком предложит и другие уточнения в нормативную базу выборов.

- По итогам выборов будем смотреть, что удалось, а что не получилось, как совершенствовать систему голосования в интересах избирателей, - сказала глава ЦИК.

Еще накануне голосования она заявила, что законодатели должны, в частности, найти выход из ситуации, в которой оказались российские школы в условиях многодневного голосования. По мнению Эллы Памфиловой, возможны разные варианты - перенос Единого дня голосования на школьные каникулы, осенние или весенние. А также вывод избирательных участков из помещения школ и освобождение учителей от работы в избирательных комиссиях.

В этот раз проблему решали в ручном режиме - школьникам организовали дистанционные и внеклассные занятия. В общей сложности из 56 тысяч участков, работавших в Единый день голосования, 13 970 были расположены в школах.

Кстати

Роспотребнадзор: В школах проведут дезинфекцию после голосования

Понедельник будет неучебным днем в тех российских школах, где проходило голосование 11-13 сентября. Это время будет использовано для полной дезинфекции помещений, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что требование о дезинфекции школьных помещений после закрытия избирательных участков было и раньше. "В сегодняшней ситуации есть определенные особенности в проведении этих работ, но я хочу заверить, что они также во всех школах будут проводиться с тем, чтобы ребята пришли и приступили к учебному процессу в абсолютно безопасных условиях", - сказала Анна Попова.

В Ропотребнадзоре уверены, что выполнение санитарных правил на избирательных участках делает процесс голосования абсолютно безопасным с точки зрения угрозы распространения коронавируса. "Меры, которые были приняты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в ходе общероссийского голосования (по поправкам к Конституции. - Прим. "РГ"), принесли свои плоды: не было ни одного случая заражения, связанного с участием в голосовании", - напомнила глава ведомства.