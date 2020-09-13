В России прошел Единый день голосования

Нынешние выборы можно назвать самыми масштабными в истории избирательной системы России. В 83 регионах состоялось свыше 9 тысяч кампаний всех уровней, в большинстве случаев голосование проходило не только 13 сентября, но и в предшествующие дни. По итогам будет замещено более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. В том числе избирались 18 губернаторов, депутаты 11 региональных парламентов и городских дум 22 столиц регионов, 4 депутата Госдумы. А само волеизъявление проходило с применением беспрецедентного количества цифровых технологий.
Подсчет голосов: начали с Камчатки
Когда верстался номер, голосование завершилось на Дальнем Востоке и нескольких регионах Сибири. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов, а территориальные начали вводить данные в систему ГАС "Выборы".
Согласно цифрам на табло в информационном центре Центризбиркома, в Камчатском крае после обработки 76% протоколов УИК лидировал врио главы региона, самовыдвиженец Владимир Солодов (80,6%).
В Еврейской автономной области, по данным 41% протоколов УИК, первым также шел врио главы региона единоросс Ростислав Гольдштейн (81,2%). В Иркутской области к моменту сдачи номера было обработано 16.8 % протоколов, врио губернатора Игорь Кобзев получил 60.19 %. Он баллотировался как самовыдвиженец.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в ходе селекторного совещания рассказал о предварительных результатах партии в Магаданской области. "По двум уровням выборов - в законодательное собрание (субъекта) и Магаданскую городскую думу - "Единая Россия" уверенно лидирует", - сообщил он. Подсчет голосов продолжался всю ночь, предварительные итоги ЦИК огласит сегодня в полдень.
Довыборы в Госдуму: самые технологичные
Федеральная кампания в этом году была всего одна - довыборы депутатов Госдумы в четырех одномандатных округах (в Татарстане, Ярославской, Курской и Пензенской областях).
Большая думская кампания в России намечена на следующий год. Довыборы по четырем округам могли бы пройти без особого резонанса, если бы не стали площадкой для первого в истории России дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на федеральном уровне. Оно состоялось параллельно с обычным в Ярославской и Курской областях. И, как рассказали в ЦИК, прошло спокойно, без сбоев, при высокой активности избирателей.
Кроме того, это "боевое крещение" нового программно-технического комплекса, разработанного "Ростелекомом" по заказу ЦИК. В августе комплекс прошел два тестирования - закрытое и публичное, оба были признаны успешными.
- За этой технологией будущее, и мы очень тщательно подходим к ее разработке и тестированию. Только после того, как мы будем абсолютно уверены в ее безопасности и неуязвимости для внешнего воздействия при соблюдении принципа прозрачности избирательного процесса, она будет применена на федеральном уровне, - отметила глава ЦИК Элла Памфилова.
Онлайн-голосование также состоялось 11 и 12 сентября в двух округах Москвы - Марьино и Бабушкинском, где проходили довыборы депутатов муниципальных советов. По данным Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице, система отработала в штатном режиме.
Один день - хорошо, три - лучше
В 41 регионе, где проходили большие кампании - довыборы в Госдуму, выборы губернаторов и депутатов заксобраний, - голосование было трехдневным.
В Центризбиркоме считают, что решение провести голосование на федеральных и региональных кампаниях в три дня было правильным. Это позволило воспользоваться своим избирательным правом большему количеству граждан. К тому же позволило избежать большого скопления людей на участках, что немаловажно в условиях режима повышенной готовности, действующего в ряде регионов в связи с угрозой распространения коронавируса.
- Я бы хотела пожелать критикам трехдневного голосования поменьше думать о своем пиаре, и немного больше - о здоровье и удобстве избирателей, - заявила Элла Памфилова.
Многодневный формат оправдал себя и с точки зрения активности избирателей. По мнению главы координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максима Григорьева, в регионах отмечается большая активность избирателей - явка "выше, чем в предыдущие разы". "Многодневное голосование работает", - заключил эксперт.
Больше всего опасений в связи с трехдневным голосованием вызывал вопрос сохранности бюллетеней в ночное время. Центризбирком разработал специальную процедуру: заполненные бланки хранились в сейф-пакетах с индивидуальными номерами и несколькими степенями защиты. Наблюдатели имели возможность на всех стадиях проследить за порядком хранения документации. Если не считать нескольких казусов и курьезов, эта система оказалась достаточно надежной.
Наблюдатели на каждом участке
Более 150 тысяч наблюдателей и 55 тысяч членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса пришли на участки в регионах, сообщила журналистам в воскресенье Элла Памфилова.
"На данный момент реально присутствовали более 150 660 наблюдателей, плюс к ним 55 тысяч членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, они обладают всеми правами наблюдателей", - сказала она. "В среднем по 3-4 человека на каждый участок", - добавила глава комиссии.
Всего же на выборах всех уровней зарегистрировано 237 тысяч наблюдателей от общественных палат, партий и кандидатов.
Нарушений рекордно мало
Большая региональная кампания прошла почти без нарушений. Но там, где они были доказаны, комиссии трактовали ситуацию в пользу прозрачности выборов, то есть аннулировали все сомнительные результаты. Так, например, на участке 3708 в Новороссийске в ящике для голосования были замечены бланки неустановленного образца. По словам главы избиркома Краснодарского края Алексея Черненко, все бюллетени в этом ящике будут признаны недействительными, чтобы ни у кого не возникало подозрений во вбросе.
Такое же решение приняла областная комиссия Ростовской области, где на избирательном участке 539 в Гуково общественными наблюдателями был зафиксирован факт вброса бюллетеней 11 сентября. При подсчете голосов не будут учитываться 46 бюллетеней из этого ящика.
О рекордно низком числе нарушений говорит и статистика Центризбиркома. По словам секретаря комиссии Майи Гришиной, до начала голосования в ЦИК поступило всего 43 жалобы, это на порядок меньше, чем годом ранее.
Все три дня голосования в Общественной палате России работал ситуационный центр, в который стекались данные от наблюдателей из всех регионов страны.
К середине дня в воскресенье от них поступило 1401 сообщение, рассказала зампред Координационного совета ОПРФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова. "Из них 6 сообщений квалифицируются как возможные проблемы на избирательных участках, в 27 случаях проблема решается без доведения ситуации до нарушения. Таким образом, при бдительности общественных наблюдателей проблемные ситуации вовремя замечаются и применяются меры для урегулирования", - сказала она. "Также выявлено порядка 50 фейковых сообщений", - сообщила Булгакова.
Фейк от провокации недалеко падает
Поток ложных сообщений о нарушениях стал уже привычным явлением на российских выборах. В ОПРФ создана профильная рабочая группа, которая в ходе голосования по Конституции выявила и развенчала сотни недостоверных сообщений. По словам ее руководителя Александра Малькевича, Единый день голосования не стал исключением, по мере приближения к основной дате количество фейков росло.
Один из примеров - сообщение из Соликамска (Пермский край) о том, что в местном педагогическом колледже студенты якобы голосуют по ксерокопиям паспортов. Прокуратура уже проверила сигнал, он оказался ложным.
"Общественная палата Ямало-Ненецкого автономного округа сообщает о частых случаях распространения фейковой информации в регионе для дискредитации выборов в ЯНАО", - рассказал Максим Григорьев. Проверка одной из жалоб члена комиссии с правом совещательного голоса в Ноябрьске о том, что его якобы поздно предупредили о голосовании на дому, показала, что нарушения не было.
Ряд недостоверных сигналов о нарушениях стал следствием некомпетентности заявителей. В частности, когда в пятницу и субботу за нарушение выдавались несброшюрованные списки избирателей. Секретарь ЦИК Майя Гришина дала специальное пояснение по этому поводу: закон требует, чтобы списки были прошиты к началу основного дня голосования.
Но было немало сообщений, носивших явно провокационный характер, например, о пресловутом голосовании в багажниках.
В ЦИКе обещали не оставить без последствий действия "фейкометчиков" и провокаторов, в том числе сотрудников СМИ, которые пользуются своей аккредитацией в неблаговидных целях. Элла Памфилова рассказала, что есть несколько небольших изданий, которые "уже второй раз подводят под монастырь" членов избиркомов действиями своих сотрудников. "Мы специально упростили систему аккредитации СМИ, дали возможность. Если вы подписываетесь, значит, вы ручаетесь за тех, кого вы направляете", - сказала она. Памфилова подчеркнула, что не только сами провокаторы, "но и главные редакторы, которые направляют людей, тоже должны нести по крайней мере административную ответственность".
Придомовое голосование: "пенек раздора"
В пятницу и субботу в регионах проходило голосование на придомовых территориях, которое в Центризбиркоме в шутку прозвали "голосованием на пеньке".
"У нас жалоб нет по этому поводу, - рассказала глава ЦИК Элла Памфилова в воскресенье. - Главное, чтобы тайна голосования была обеспечена, чтобы было обеспечено право проголосовать". Такую форму использовали более четырех тысяч участковых избирательных комиссий в 28 регионах России.
Глава ЦИК подчеркнула, что голосование на придомовых территориях - это дополнительная возможность для граждан реализовать свое активное избирательное право. "Приглашают домой в сельскую местность пожилые люди, им трудно добраться до участка. Спасибо надо сказать, что члены участковых комиссий берут на себя такой труд и едут к этим людям в разных ситуациях, в разных условиях", - подчеркнула Памфилова.
"Для нас это принципиально важно, тем более на протяжении всего времени мы выдерживаем критику постоянную", - добавила она. Источник этой критики - "весьма немногочисленная, но довольно шумная группа, которой не нравится трехдневное голосование". "Видимо, они только в интернете сидят и видят глянцевые картинки с лазурных берегов", - отметила Памфилова.
Сообщения о якобы несоблюдении требований закона при выездном голосовании просто заполонили соцсети 11 и 12 сентября. В большинстве случаев это были фото выездных участков, оборудованных не по правилам - без ширмы для голосования или с урной в багажнике автомобиля. Проверка сообщений показала, что фото были сделаны при подготовке к голосованию, когда не все элементы еще были расставлены по местам.
Бюллетень попал в историю
В этот раз Центризбирком внес уточнения в процедуры голосования, чтобы процесс шел максимально прозрачно, а результаты не вызвали сомнения. В частности, онлайн-голосование на довыборах в Госдуму проходило параллельно с обычным: те, кто записался на ДЭГ, не имели возможности вернуться на участки по месту жительству. Это было сделано для того, чтобы исключить двойное голосование. Тем не менее один такой случай был зафиксирован, правда, не среди участников ДЭГ.
Почти детективная история произошла в субботу в одном из районов Воронежской области. Как рассказала зампред облизбиркома Наталья Репченко, гражданин Старухин В.Д. прибыл в помещение УИК в поселке Шуберское в то время, когда в нескольких минутах езды проходило выездное голосование, и в грубой форме потребовал выдать ему бюллетени.
Члены УИК пошли навстречу избирателю, позволили ему проголосовать. Однако предупредить коллег на выезде не успели: за четыре минуты, пока одни члены УИК дозванивались до других, Старухин успел на автомобиле доехать до места выездного голосования и получить бюллетени повторно.
Глава ЦИК Элла Памфилова в этой связи напомнила коллеге из Воронежа, что ЦИК рекомендует разводить во времени голосование на стационарном участке и на придомовой территории - во избежание подобных случаев. "Мы для того и пишем рекомендации, чтобы у провокаторов не было шансов", - отметила она.
- Это была бы анекдотичная ситуация, когда бы не было так грустно. Пожалуйста, делайте выводы, - добавила глава ЦИК.
По словам Натальи Репченко, правоохранители уже составили определение об административном нарушении. Виновному грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.
Не обошлось и без курьезов. "Сегодня в 6 часов меня разбудил - точнее, не разбудил, я уже не спал, естественно - Алексей Николаевич Нестеренко (председатель избирательной комиссии Омской области)", - рассказал журналистам зампред ЦИК Николай Булаев. Глава омского облизбиркома сообщил о пропаже на одном из участков всех бюллетеней, пакетов и конвертов с результатами досрочного голосования. Однако в ходе осмотра сейфа пропажу обнаружил криминалист, который приехал снять с полки отпечатки пальцев. "В общем, полка перевернулась - бюллетени прижаты. По сути, за потайной стенкой оказались", - рассказал Булаев.
Участки пробьют по нормативной базе
Еще одно недоразумение из-за сейфа случилось на Кубани. Наблюдатель на участке 2227 сообщил, что утром, перед началом голосования обнаружил сейф УИК, в котором хранились пакеты с бюллетенями, вскрытым. Оказалось, он пришел на участок намного позже других наблюдателей, которые присутствовали при вскрытии сейфа и опровергли факт нарушения.
Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что в будущем надо задуматься об оснащении участковых комиссий, чтобы им не приходилось хранить в одном месте всю документацию. После Единого дня голосования Центризбирком предложит и другие уточнения в нормативную базу выборов.
- По итогам выборов будем смотреть, что удалось, а что не получилось, как совершенствовать систему голосования в интересах избирателей, - сказала глава ЦИК.
Еще накануне голосования она заявила, что законодатели должны, в частности, найти выход из ситуации, в которой оказались российские школы в условиях многодневного голосования. По мнению Эллы Памфиловой, возможны разные варианты - перенос Единого дня голосования на школьные каникулы, осенние или весенние. А также вывод избирательных участков из помещения школ и освобождение учителей от работы в избирательных комиссиях.
В этот раз проблему решали в ручном режиме - школьникам организовали дистанционные и внеклассные занятия. В общей сложности из 56 тысяч участков, работавших в Единый день голосования, 13 970 были расположены в школах.
Роспотребнадзор: В школах проведут дезинфекцию после голосования
Понедельник будет неучебным днем в тех российских школах, где проходило голосование 11-13 сентября. Это время будет использовано для полной дезинфекции помещений, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она напомнила, что требование о дезинфекции школьных помещений после закрытия избирательных участков было и раньше. "В сегодняшней ситуации есть определенные особенности в проведении этих работ, но я хочу заверить, что они также во всех школах будут проводиться с тем, чтобы ребята пришли и приступили к учебному процессу в абсолютно безопасных условиях", - сказала Анна Попова.
В Ропотребнадзоре уверены, что выполнение санитарных правил на избирательных участках делает процесс голосования абсолютно безопасным с точки зрения угрозы распространения коронавируса. "Меры, которые были приняты для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в ходе общероссийского голосования (по поправкам к Конституции. - Прим. "РГ"), принесли свои плоды: не было ни одного случая заражения, связанного с участием в голосовании", - напомнила глава ведомства.
Решали оперативно
Выборы президента Республики Татарстан, депутатов местных органов власти, а также дополнительные выборы в Госдуму и Госсовет региона.
Место в нижнюю палату парламента стало вакантным после трагической гибели депутата Госдумы Айрата Хайруллина, который разбился на вертолете весной этого года.
За первые два дня в регионе проголосовали более 52 процентов жителей. Это один из самых высоких показателей в России. Такие данные озвучил глава Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.
Особых проблем во время голосования не было. По словам Кондратьева, от жителей республики поступали немногочисленные звонки с жалобами на работу мобильных избирательных участков. "Проблемы мы старались решать оперативно", - заверил глава Центральной избирательной комиссии республики.
Впервые на выборах президента Республики Татарстан в качестве общественных наблюдателей позвали более ста местных блогеров.
Голосовали в море
Дополнительные открылись в больницах, обсерваторах, на двух кораблях Черноморского флота, которые выполняли задания в Средиземном море.
Как рассказал глава Севастопольского избиркома Сергей Даниленко, голосование на кораблях проходило 13 сентября. Информация об итогах будет передана по каналам связи, а документы избиркомов доставят после возвращения кораблей. Черноморцы и члены их семей смогли проголосовать на городских избирательных участках по месту регистрации, а также на 26 участках, расположенных вблизи воинских подразделений. Для этого в воинских частях изменили графики смен, дежурств и вахт на всё время голосования.
Севастопольцы, приходившие на участки, ждут от своего избранника ответственности и открытости, просят решить проблемы с водообеспечением, канализацией и несанкционированными свалками, возродить традиционные промышленные предприятия в области судостроения и судоремонта.
"На выборы должен ходить каждый сознательный гражданин. Выбор зависит от нас: мы идем голосовать за тех, кому доверяем, - считает жительница Гагаринского района Севастополя Ольга Афанасьева. - Мы благодарны руководству страны за то, что живем в мире. А о хлебе насущном должны побеспокоиться местные власти, да и мы сами. Хочется, чтобы большая финансовая поддержка, которую сейчас получает Севастополь из федерального центра, шла на пользу, чтобы все проекты доводились до конца и город процветал".
Все 180 участков Севастополя были оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), однако работали они только в основной день голосования - 13 сентября. 11 и 12 сентября избиратели опускали бюллетени в урны для голосования либо в переносные ящики. В конце дня члены комиссий бюллетени пересчитывали, опечатывали и упаковывали в сейф-пакеты, чтобы 13 сентября после закрытия участков ввести их в КОИБы. Сергей Даниленко выступил с инициативой на следующих выборах продлить работу КОИБов на все дни голосования.
Кормящие мамы выбирали дома
В первый день таких было почти 50 процентов от пришедших на избирательные участки. А общее число заявлений о надомном голосовании в избиркоме пока не подсчитали, так как цифры постоянно менялись.
"Закон предоставляет такое право гражданам по уважительным причинам, не расшифровывая их, - пояснили "Российской газете" в облизбиркоме. - Мы считаем, что в действующей эпидемиологической ситуации такая причина может быть у многих, особенно у людей старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции. И наша обязанность создать для них условия, чтобы они могли исполнить гражданский долг".
С утра женщины в белых халатах в маске и перчатках обходили свои участки с урной наперевес. Не все сегодня готовы выйти из дома, а кто-то просто не может, например, молодые мамы. Кормящим матерям в Пензенской области тоже предложили голосовать на дому.
- У меня пятеро детей, младшему нет еще и года. Муж в командировке. Я одна не могу их оставить, поэтому обрадовалась, когда узнала, что голосовать можно дома, - говорит многодетная мама из села Засечное Оксана Кудряшова.
Для этого достаточно было позвонить в избирательную комиссию, это могли сделать родственники или соседи, и урну предоставят на дом.
Тех, кто лично пришел на избирательные участки, все-таки больше. Кстати, известная в регионе общественница, мама 17 детей Мария Львова-Белова нашла время, чтобы проголосовать на участке.
- Я не согласна с теми, кто думает, что их голос ничего не решает. Мне очень хочется донести до всех, что очень важна наша социальная ответственность. Именно поэтому я посчитала необходимым приехать на избирательный участок и проголосовать, - рассказала Мария Львова-Белова.
Пензенцы могли впервые принять участие в выборах губернатора удаленно, но только те, кто работал или находился по личным обстоятельствам в Москве. Они могли прикрепиться к цифровым участкам в столице с помощью многофункционального центра "Мои документы" или портала государственных услуг.
В области открылось 1085 избирательных участков по выборам главы региона. На входе каждому измеряли температуру, если она была повышенной, предлагали проголосовать в отдельной комнате.
Многие участки находились в школах, поэтому дети в пятницу не учились. Для них провели Дни здоровья на открытом воздухе, и работали кружки.
Молодежь оценила
На 110-м Сеймском одномандатном округе в Курской области и в 194-м Ярославском одномандатном округе проходили дополнительные выборы депутатов Госдумы. Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) шло здесь параллельно с бумажным. Участники ДЭГ были исключены из списков избирателей по месту жительства. Такая мера, считают в ЦИК, позволила пресечь попытки двойного голосования.
Для участия в ДЭГ заявки подали более 31 тысячи избирателей, большинство - около 70 процентов - проголосовало в первый же день, 11 сентября.
Курянин Вячеслав Лымарь сделал это одним из первых, находясь далеко от малой родины - в Крыму. "Все оказалось очень удобно, - говорит он. - Регистрация прошла быстро. Зашел на портал, выбрал кандидата, поставил галочку и все!"
Как отмечает представитель Курской областной избирательной комиссии Марина Гребенькова, воспользовались системой ДЭГ не только отпускники и командированные.
- Я многодетная мама, и сходить на выборы для меня целое дело, - рассказывает Оксана Коноводченко. - Надо с кем-то оставить маленького ребенка, и чтобы за старшими тоже присмотрели. Поэтому и решила зарегистрироваться и проголосовать. Удобно!
То же самое говорит и курянин Роман Комов.
- У нас уже вся жизнь в смартфоне: запись к врачу, заказ такси, еды и многое другое. И когда появилась возможность еще и проголосовать, я сразу зарегистрировался, - говорит он.
В Ярославле выбравших голосование онлайн оказалось больше ожидаемого, отметил председатель Ярославского облизбиркома Олег Захаров.
29-летний Семен предпочел онлайн-выборы, потому что зарегистрирован за городом и избирательный участок от его места жительства находится далеко. С помощью смартфона он свой гражданский долг исполнил за две минуты.
Его ровеснику Дмитрию импонирует то обстоятельство, что онлайн-голосование гораздо более экологично: "Не надо переводить лишнюю бумагу. Бюллетени ведь огромные бывают - в зависимости от количества кандидатов. Если же многие избиратели уйдут в онлайн, бумага будет не нужна, - объясняет молодой человек. - Например, на экране смартфона, а я с него голосовал, весь список кандидатов виден сразу, все очень удобно. Переходишь по ссылке, узнаешь информацию о каждом, голосуешь. С походом в избирательный участок вообще несравнимо. Мне лично мое время дорого".
Регионы: цифры и факты
Тулун. В списках все значились
Немало пришлось потрудиться членам территориального избиркома в Тулуне Иркутской области. Здесь несколько тысяч домов смыло во время прошлогоднего наводнения.
Кто-то из жителей уехал из города, кто-то остался, кто-то успел сменить прописку, а кто-то до сих пор зарегистрирован по прежнему адресу. Пришлось пересматривать списки, переносить участковые избирательные комиссии (УИК), предупреждать о новых адресах для голосования.
- Нам помогла система "Мобильный избиратель", - рассказала "РГ" председатель тулунской городской территориальной избирательной комиссии Светлана Цезарева. - С помощью этой системы тулунчане, которые переехали, но не сменили еще прописку, могли подать заявку на голосование по месту фактического проживания. Ну и, конечно, люди звонили нам, чтобы проконсультироваться. Звонки поступали из Черемхово, Иркутска, Саянска. Даже из других регионов. Мы всем помогали".
Успешно решили вопрос и с голосованием в новых микрорайонах пострадавшего города - их прикрепили к ближайшим избирательным участкам. Тулунчанка Оксана с семьей переехали в Березовую Рощу еще в начале лета. Успели оформить прописку. Про избирательный участок узнавали заранее - оказалось, он находится в небольшой школе, расположенной в "старой" части микрорайона. Там и проголосовали в первый же день, возвращаясь с работы. А вот их соседу пришлось ехать голосовать по старому адресу - ведь он еще не прописался в новом доме. Об этом его предупредили заранее.
Всего в Иркутской области работали 1927 избирательных участков. Из них 22 - в местах временного нахождения людей: СИЗО, больницах и вахтовых поселках на Севере. И весь август шла активная учеба сотрудников УИК.
- Ситуация осложнялась тем, что в регионе до сих пор действует ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса, - рассказали о подготовке к этим выборам в областной избирательной комиссии. - Поэтому обучение проводили в виде вебинаров. И только там, где это было невозможно - в отдаленных территориях, в небольших поселках без устойчивой интернет-связи, - наши сотрудники обучали членов участковых избиркомов лично. Разумеется, с учетом всех требований: правильная рассадка, социальная дистанция, маски, ограниченное количество участников.
Пермь. наблюдателем стал робот Юра
В Прикамье человекоподобный робот успешно работал на губернаторских выборах.
Зовут его Юра. Он стал наблюдателем на одном из избирательных участков Перми. И не только следил за ходом голосования и снимал все происходящее на камеру, но и консультировал всех, кто приходил на участок.
- Новая технология создает удобства для избирателей и соответствует закону, поэтому мы с удовольствием ее протестировали, - отметил председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин. - Еще в первый день выборов наш помощник Юра проконсультировал около 50 участников избирательного процесса. Кроме того, он записывал все что "видит".
По словам разработчиков из пермской компании Promobot, робот Юра давал короткую справку о кандидатах в губернаторы, помогал сориентироваться в процедуре голосования. И даже немного развлекал избирателей - шутил, рассказывал анекдоты или просто общался на отвлеченную тему.
Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами", общаться и отвечать на вопросы. Технология, разработанная пермскими робототехниками, позволяет воспроизводить в общей сложности более 600 вариантов микромимики человека.
Ростов. Отдали голос и прошли квест
В избиркоме Ростовской области решили использовать выборы губернатора для повышения уровня знаний дончан по избирательному праву.
Перед днем голосования на сайте региональной избирательной комиссии появился видеоролик, в котором обаятельный молодой человек предлагал пользователям интернета принять участие в веселом и полезном марафоне. Для чего нужно было скачать по ссылке и установить специальное приложение.
- Проходим квесты, делаем собственный маршрут, - призывал он с экрана монитора. - Потом будет несколько полезных уроков о Конституции. А на финише ты сможешь написать собственную историю и подумать, какой видишь Ростовскую область через пять лет. "Обращайте внимание на информационные окна в заданиях, которые подскажут, что необходимо сделать", - советуют знатоки.
Лучшим участникам акции пообещали "крутые призы", а самым лучшим - одиннадцатую модель айфона.
Как рассказали в областной избирательной комиссии, "Избирательный марафон" предоставил возможность получить в игровой форме новые знания об истории выборов на Дону и законодательных нюансах, связанных с голосованием. Марафонцы могли принять участие в тематической викторине, пройти квест-экскурсии по знаковым историческим местам Ростовской области. И выполнить "самостоятельную работу" - разработать маршрут для квеста.
За выполненные задания участники заработали баллы, которые потом смогут обменять на ценные призы. Десяти из них, набравшим наибольшее количество очков, подарят образовательные сертификаты на участие в мотивационном лидерском тренинге.
Его тематика определится по итогам голосования, которое проходит в паблике конкурса "ВКонтакте". Поучаствовать в "Избирательном марафоне" смогли все желающие, его итоги подведут 15 октября. Как сказано на официальном сайте марафона, это "познавательное и увлекательное соревнование для молодых избирателей".
В Ростовской области, напомним, выбирали главу региона из пяти кандидатов. По мнению политтехнолога Сергея Смирнова, предвыборная кампания в регионе прошла спокойно и мирно, без нарушений, скандалов и жалоб.
В автобусе и палатке
В Биробиджане 11-12 сентября наряду со стационарными избирательными участками работали передвижные. Так, в минувшую пятницу на улице Пионерской появился автобус избирательной комиссии № 6, имеющей достаточно большой участок. Меры безопасности на этом участке на колесах такие же, как на стационарных участках. Все члены комиссии одеты в защитные костюмы, на входе посетителям измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком, выдают индивидуальные маски, перчатки и ручки. Обязательно соблюдать социальную дистанцию.
- Из-за коронавирусной инфекции бабушки боятся лишний раз выходить из дома. Выездное голосование также важно и для людей среднего возраста, - сказала председатель УИК № 6 Анжелика Досова.
А вот у избирательной комиссии № 5 участок довольно компактный - дома расположены близко к стационарному пункту голосования. Тем не менее многие жители тоже захотели отдать свой голос на придомовой территории.
- Работу постарались организовать с учетом пожеланий избирателей. О том, что будет работать передвижной пункт, мы оповестили людей через объявления на подъездах, - рассказал председатель этой УИК Игорь Смирнов.
Одной из первых к автобусу пришла проголосовать местная жительница Людмила Чичикина.
- Это хорошая идея. Есть люди, которые не могут идти далеко на участок. И для них выборы проводятся прямо у дома. Только нужно обращать внимание на расписание, - оценила такой формат женщина.
В Татарстане в дни предварительного голосования также можно было проголосовать не только в больших городских автобусах, но и в палатках, установленных на детских площадках рядом с домом. Всего таких придомовых участков, одобренных ЦИКом, было более 900. Каждую палатку нужно было оборудовать по всем требованиям Роспотребнадзора и к тому же обеспечить прозрачность самого избирательного процесса. Все урны с бюллетенями опечатывали.
Новацию ЦИКа решили опробовать и в Орле: на 9 участках во дворах были установлены специальные палатки для голосования. Перечень участков, где можно было проголосовать на свежем воздухе, был определен заранее и опубликован на сайте муниципальной избирательной комиссии Орла. Как сообщила председатель УИК № 43 Орла Марина Морина, многие граждане живут далеко от избирательного участка, поэтому организовать передвижные участки для голосования было правильным решением. Оно себя оправдало: люди успели проголосовать в рабочий день, с утра.
В Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах глав регионов уже выбрали. В этих двух регионах по законодательству предусмотрены непрямые выборы, поэтому здесь руководителей избирали депутаты парламентов из числа представленных президентом России кандидатур.
Законодатели ХМАО в третий раз доверили руководить нефтяной житницей страны Наталье Комаровой. Сегодня она единственная в стране женщина-губернатор. За действующего главу проголосовали 29 законодателей Югры из 38 присутствующих. Уже спустя час после оглашения итогов тайного голосования состоялась церемония инаугурации.
В НАО большинством голосов на должность губернатора избран Юрий Бездудный, который с апреля 2020 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора.
Подготовили Анатолий Меньшиков, Евгения Цинклер