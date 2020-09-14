Указ губернатора Архангельской области от 14 сентября 2020 года № 130-у "О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также принятия дополнительных мер по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 14 сентября 2020 г. № 130-у

Изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у

1. В подпункте 31 пункта 18 и подпункте 1 пункта 20 слова "Методическими рекомендациями "МР 3.1/2.4.0178/1-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Методические рекомендации", утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 года," исключить.

2. Пункт 211 изложить в следующей редакции:

"211. Школы подготовки водителей автотранспортных средств, организации, осуществляющие образовательную деятельность и реализующие программы профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий, общероссийская общественно-государственная организация "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России", ее региональное отделение в Архангельской области и подведомственные образовательные организации организуют образовательный процесс при соблюдении следующих условий:

в части теоретических занятий - в соответствии с рекомендациями и санитарно-эпидемиологическими правилами, предусмотренными подпунктом 1 пункта 20 настоящего указа;

в части практических занятий - по индивидуальным учебным планам с использованием обучающимися и мастерами производственного обучения средств индивидуальной защиты, а также проведением дезинфекции транспортных средств после проведения занятия с каждым обучающимся.".

3. Пункт 39 дополнить новым подпунктом 10 следующего содержания:

"10) обеспечить перенос неиспользованного количества бесплатных и иных льготных поездок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территориях муниципальных образований Архангельской области на отчетные периоды до окончания 2020 года;".







