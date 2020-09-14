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14.09.2020 17:29
Рубрика: ДТП

"Автодор": ДТП с пострадавшими стало меньше на 20 процентов

Текст: Евгений Гайва
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на дорогах, находящихся в доверительном управлении госкомпании "Автодор", по итогам восьми месяцев 2020 года, снизилось на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщили в госкомпании.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Число аварий, в которых были ранены люди, снизилось на 25,9%, а количество погибших в ДТП уменьшилось на 20,1%.

"Это стало результатом реализации целого комплекса мероприятий по повышению уровня безопасности дорожного движения. В том числе, благодаря установке металлического и тросового ограждений, модернизации светофорных объектов и замене дорожных знаков, устройству левоповоротных карманов, организации освещения, нанесению шумовых полос", - отмечается в сообщении.

Протяженность сети дорог госкомпании за восемь месяцев этого года увеличилась более чем на 90 километров, заметили в "Автодоре".