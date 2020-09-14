Беларусь будет осваивать Марс вместе с Россией

Интересы белорусских разработчиков космических программ уже перешагнули рамки изучения исключительно околоземного пространства, констатируют научные обозреватели. Взгляд исследователей Национальной академии наук, уточняют они, устремлен сейчас в сторону Красной планеты - седьмой по размерам в Солнечной системе.

Это подтвердил накануне и главный конструктор системы дистанционного зондирования Земли Сергей Золотой в интервью телеканалу СТВ, сообщив, что Минск рассчитывает присоединиться к российско-европейскому проекту ExoMars, основной целью которой, как известно, является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе. Ученый дал понять, что в "этом направлении сейчас ведутся переговоры с российскими партнерами".

Как ранее сообщалось, Россия совместно с Европейским космическим агентством готовились запустить к Марсу космический аппарат в рамках миссии "ExoMars-2020" еще в июле текущего года. Правда, в марте стало известно, что запуск перенесен на два года из-за необходимости проведения дополнительных испытаний.

Планируется, что российская ракета-носитель "Протон-М" отправит к Марсу посадочную платформу российского производства с ровером, созданным европейскими учеными.

Кстати, целью проекта является и исследование геохимической среды как на поверхности, так и в недрах планеты. Как известно, радаром MARSIS еще два года назад было обнаружено озеро на Марсе на глубине 1,5 километров подо льдом Южной полярной шапки. Ученые проводят даже параллель между марсианским озером и озером Восток под льдами Антарктиды.