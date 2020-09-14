Берлускони выписали из больницы после заражения коронавирусом

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписался из больницы после курса лечения от коронавирусной инфекции нового типа. Как напоминает La Repubblica, политик был госпитализирован в ночь на 3 сентября и провел в миланской клинике San Raffaele 12 дней.

Выйдя из дверей больницы, Берлускони признался, что это было "самое опасное испытание в его жизни", которое он преодолел "благодаря небу и профессионализму врачей", а также поддержке итальянских политиков, особенно в первые дни. "Каждый из нас подвергается риску заразить других, я обращаюсь ко всем с призывом к максимальной личной и социальной ответственности", - заявил он, напомним, что и ранее неоднократно призывал не недооценивать опасность.

Лидер партии "Вперед, Италия" также отметил, что сегодня очень важный день, миллионы детей возвращаются в школы, и это означает, что страна возвращается к нормальной жизни. "Италия не может стоять на месте, это была бы беспрецедентная экономическая катастрофа", - добавил он.

Ближайшие дни Берлусокни проведет в изоляции, пока еще один тест не подтвердит, что у него больше нет коронавируса. Напомним, у политика была диагностирована двусторонняя пневмония на ранней стадии, коронавирус был выявлен также у его детей и подруги. Как отметил лечащий врач политика Альберто Дзангрилло, вирусная нагрузка была такой, что если бы Берлускони с его хроническими заболеваниями, включая сердечно-сосудистые, заразился в марте-апреле на пике пандемии, то его жизнь была бы под угрозой.