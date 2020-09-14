Бомбардировщики В-52Н ВВС США подлетали к Крыму со стороны Украины

В понедельник Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что 14 сентября радиолокационные средства разведки дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа обнаружили над акваторией Черного моря три воздушные цели, приближающиеся со стороны Украины к государственной границе России.

Для их опознавания и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух подняли два дежурных истребителя Су-27 и пару истребителей Су-30 Южного военного округа. Экипажи идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.

В Национальном центре управления обороной РФ отметили, что после удаления американских самолетов от государственной границы Российской Федерации российские истребители вернулись на аэродромы базирования. Все полеты наши летчики выполняли в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России стратегическими бомбардировщиками США они не допустили.

Ранее в понедельник западные авиаресурсы сообщили, что 14 сентября два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress совершили полеты к западу от Крыма. По их сведениям, американские бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. Они прошли воздушное пространство Украины и, выйдя над Одесской областью на Черное море, взяли курс на российский полуостров. Полет бомбардировщиков вблизи морской границы Крыма продолжался примерно десять минут.

Сообщалось также, что одновременно у российских рубежей на Черном море курсировали два разведывательных самолета британских Королевских ВВС Sentinel R.1.

Информацию о полетах стратегических бомбардировщиков США с территории Украины подтвердили и в Киеве. В понедельник, 14 сентября, командование воздушных сил Украины сообщило, что в сопровождении их самолетов три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н вновь вошли в воздушное пространство страны. "В-52 под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий с партнерами в сфере коллективной безопасности. Такие патрулирования будут иметь регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании", - проинформировало командования воздушных сил ВСУ в соцсети Facebook.

Напомним, что 4 сентября пара стратегических бомбардировщиков B-52H, войдя в воздушное пространство Украины, совершила полеты к северу от Крыма. Самолеты с позывными Julia51 и Julia53 более часа кружили по эллипсу к северо-востоку от Геническа вдоль побережья Азовского моря.

Между тем, по сообщению командования ВВС США в Европе, 22 августа шесть американских стратегических бомбардировщиков B-52H были переброшены с континентальной части США в Великобританию. С тех пор они выполнили более двух десятков полетов над Европой, в том числе вблизи западных и южных границ России.