Доведенный до отчаяния продавец распилил Chevrolet Camaro в прямом эфире

Американец, называющий себя Опасным Джоном, выставил на продажу Chevrolet Camaro 1972 года, после чего на него обрушился шквал сообщений от потенциальных покупателей.

Все бы хорошо, но дальше расспросов о цене и состоянии автомобиля дело почему-то не двигалось. Возможно, Джон слегка преувеличивает, но с его слов, ему поступило 10000 сообщений от "плачущих младенцев" и "пинателей шин" (tyre kickers - так в США называют излишне придирчивых покупателей автомобилей).

Раздосадованный таким положением дел, Джон объявил, что решил уничтожить Camaro: "Почему я должен продавать его кому-то за бесценок? Я лучше разрежу его на куски, и отвезу на свалку. К черту все это!"

Он запустил трансляцию в Facebook, после чего закрепил телефон на заборе и достал электрическую пилу. Распиливая машину на части, Джон сказал: "Никто не хочет тратить деньги, а потом все плачут "Ах, Камаро!", после чего попрыгал на ее крыше. Закончив свое дело, американец предложил всем желающим приехать к нему в город Скрэнтон, и забрать останки машины на запчасти или в металлолом.

Интернет-сайт The Drive, рассказавший о Джоне-потрошителе, не сильно грустит из-за утраченного маслкара: таких машин выпущено достаточное количество, и в США они не являются редкостью. У того же Джона есть еще один Camaro, и он уже грозит разрезать его так же, как и предыдущий.