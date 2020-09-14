Как оспорить правовую охрану места происхождения товара

Прочитать заявки, поданные в Роспатент для присвоения защищенных знаков географического указания (ГУ) и наименования места происхождения товара (НМПТ), и получить их копии можно будет начиная с сегодняшнего дня, сообщили в пресс-службе патентного ведомства.

"Порядок ознакомления - крайне важный документ, поскольку с его введением любое заинтересованное лицо получит возможность ознакомиться с материалами заявок на ГУ и НМПТ и выразить свое мнение путем подачи соответствующего возражения, - объяснил глава Роспатента Григорий Ивлиев. - Теперь любое лицо в течение трех месяцев с момента принятия заявки на ГУ или НМПТ к рассмотрению вправе представить в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны ГУ или НМПТ и (или) против предоставления исключительного права на такое ГУ или НМПТ".

Географическое указание как объект охраны интеллектуальных прав появилось в России этим летом. Как ранее объяснял Ивлиев, оно предназначено в первую очередь для защиты народных промыслов и традиционных продуктов от копирования и подделок.