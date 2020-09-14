Грубые нарушения правил медицинского освидетельствования водителей вполне способны выставить пьяным, любого, даже абсолютного трезвенника. При этом невинно пострадавшим приходится доказывать свою правоту уже в высших судебных инстанциях, потому что нижестоящие суды никакой правовой оценки медицинскому заключению не дают.

"Российская газета" не раз писала о таких случаях. Как, например, несчастного водителя заставили дышать в алкотестер столько раз, пока на его шкале не отразилось нужное количество алкоголя в выдыхаемом воздухе. О том, как берется на анализ кровь и что с ней потом происходит, было немало рассказано во время расследования скандала с "пьяным мальчиком". И вот, очередная история. В которой нашлось место и крови.

Некоего Владимира Сафронова остановили в Омской области по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде. На месте инспектор провел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. То есть водитель дунул в прибор. Прибор показал отрицательный результат. Инспектор так и указал в акте, что состояния алкогольного опьянения у Сафронова не выявлено. Водитель с этим согласился, что также отметил в акте. Но инспектор решил все-таки направить его на медицинское освидетельствование. А вдруг что найдут? При этом не указал причины для такого направления. А это уже нарушение.

Но врач повел себя еще интереснее. Трудно избавиться от впечатления, что ему во что бы то ни стало надо было выставить водителя пьяным. Сначала врач провел первое исследование выдоха, которое показало, что в нем содержится 0,06 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Напомним, что в соответствии с нашим законодательством нетрезвым может считатьcя человек, у которого в выдохе более 0,16 мг спирта на литр воздуха.

Направляя водителя на медицинское освидетельствование вопреки показаниям алкотестера, инспектор не указал причины такого решения

Однако врач на этом не остановился и почти через 20 минут провел второе исследование выдоха. Результат - 0,04 мг/л. То есть еще меньше.

Тогда врач взял кровь на анализ. И - о, чудо! - нашел в ней этанол. Аж целых 0,799 неизвестно чего, потому что в акте медосвидетельствования единица измерения не указана. И на этом основании врач сделал заключение, что водитель нетрезв.

Затем без водителя составили протокол, поставив дату оформления в нем следующим годом. По этому протоколу мировой суд признал водителя виновным, назначил ему штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года. Водитель это оспорил, но все остальные суды оставляли решение в силе, по всей видимости, будучи уверенными, что врач ошибок не допускает.

И только Верховный суд не согласился с этим, в первую очередь указав на грубейшие нарушения врачом порядка про ведения медосвидетельствования водителя, утвержденного приказом минздрава. Согласно этому порядку, если первый выдох дал отрицательный результат, второе исследование не делается. Кровь для исследования на алкоголь берется только в том случае, если человек не может самостоятельно дыхнуть. Например, мертвецки пьян или без сознания.

Во всех остальных случаях кровь берется для анализа на психоактивные вещества. Но ни в одном документе не указано о наличии или отсутствии наркотиков или психотропных веществ. Очевидно, что освидетельствование проводилось с нарушением установленного порядка, а значит, акт - незаконен.

Однако ни один нижестоящий суд не дал правовой оценки этому документу. Также нижестоящие суды не дали правовой оценки ни мерам обеспечения производства по делу, ни протоколу, составленному с явными нарушениями. Не поинтересовались даже, почему под протоколом нет подписи привлекаемого к ответственности лица. А также нет записи об отказе этого лица от подписи. Очевидно, что он был составлен с нарушением всех существующих норм. Но ни один суд на это не обратил внимание.

Поэтому Верховный суд отменил все решения нижестоящих судов, а дело прекратил за недоказанностью обстоятельств, на основании которых были приняты эти незаконные судебные решения.

Казалось бы, справедливость восторжествовала. Но вот нюанс: год водителю пришлось бороться за свои права. При этом часть срока он отходил пешком. И никто за это не ответил.