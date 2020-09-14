Kia объявила цены на новый Rio для России. Седан подорожал

В российском представительстве корейской марки рассказали о ценах и комплектациях рестайлинговой версии седана Kia Rio.

Кроме внешнего лоска, седан предлагает улучшенный виброакустический комфорт, которого удалось добиться благодаря увеличению площади звукопоглощающего покрытия и изменения конструкции сайлент-блоков подвески. Объём бачка омывающей жидкости был увеличен с 4.6 до 5.3 литра, а при активации форсунок автоматически включается система рекуперации для предотвращения попадания неприятного запаха в салон.

Впервые для Kia Rio предложены такие опции как светодиодные фары, дистанционный запуск двигателя с брелока с расстояния 50 метров, отдельный электропривод складывания зеркал заднего вида, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Моторная гамма Kia Rio осталась прежней: "атмосферники" объёмом 1.4 и 1.6 литра мощностью 100 и 123 л.с., которые могут работать в паре с 6-ступенчатыми "механикой" и "автоматом".

Фото: Пресс-служба Kia.

Цена базовой версии исполнения Classic с двигателем 1.4 литра и МКП - 814 900 рублей (на 5 тысяч дороже, чем просят за дореформенный седан в аналогичной комплектации). Kia Rio оснащён фронтальными подушками безопасности, системами помощи старта в гору, предупреждения об экстренном торможении, ABS, ESC, системой контроля давления в шинах, зеркалами с электроприводом и обогревом, кондиционером, рулевой колонкой и креслом водителя с регулировками по высоте, передними электростеклоподъёмниками, аудиоподготовкой с четырьмя динамиками, 15-дюймовыми колёсами на стальных дисках.

Версия с аудиосистемой и подогревом передних сидений, правда, с другим силовым агрегатом - мотором 1.6 в паре с "автоматом" - стоит на 100 000 рублей дороже.

Новая для модели комплектация Style (от 1 029 900 рублей) отличается легкосплавными колёсными дисками на 15 дюймов, фарами с линзами, противотуманными фарами, светодиодными ДХО и фонарями, глянцевой решёткой радиатора и красные элементы отделки во внешности и интерьере.

Седан Rio Style комплектуется 8-дюймовой мультимедиа, камерой заднего вида с динамическими линиями разметки, дисковыми тормозными механизмами по кругу. Начиная с этой комплектации, модель идёт только с мотором 1.6 литра в связке с АКП.

Все цены и комплектации уже опубликованы на официальном сайте марки в России. Продажи автомобиля начнутся 1 октября 2020 года.