Курьер, перевозивший наркотики на 10 млрд рублей, врезался в полицейских

На прошлой неделе за решетку отправился "самый недалекий преступник Австралии". 28-летний наркокурьер Саймон Ту попался полиции в июле 2019 года после глупого ДТП, следствие длилось около года.

Все началось с того, что в две полицейские машины, припаркованные рядом с участком в Сиднее, врезался фургон Toyota HiAce. Причем, до этого он двигался по другой стороне дороги. Фургон скрылся с места происшествия, но через час был остановлен где-то в пригороде.

Его водитель сильно нервничал, и сказал, что развозит продукты, а в полицейских врезался потому, что на секундочку задремал. Когда правоохранители досмотрели машину, то обнаружили картонные коробки, в которых находилось 260 килограммов кристаллического метамфетамина. По подсчетам австралийских журналистов, стоимость такой партии на черном рынке тянет на 200 миллионов местных долларов - больше 10 миллиардов рублей!

При допросе на месте происшествия Саймон Ту признался, что получил коробки в одном из ресторанов быстрого питания, и знал, что в них находится. Позже он отказался от своих показаний, и больше никакой информации из него следствию выудить не удалось. Так что, мы даже не знаем, был ли в Toyota на момент аварии запрещенный груз, или же его загрузили позже, когда машину уже объявили в розыск.

По австралийским законам, наркокурьеру грозило до 20 лет лишения свободы, но итоговый приговор оказался гораздо мягче: шесть с половиной лет за решеткой, без права на досрочное освобождение в течение четырех лет.