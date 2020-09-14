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Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева

Новости
    14.09.2020, 13:10
Текст:   Олег Усков

Советский, российский актер и режиссер Михаил Ефремов и его эпатажный адвокат Эльман Пашаев расстались окончательно. О чем юрист информировал ТАСС лично.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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"Предложений (продолжить работу с Ефремовым - "РГ-Кинократия") не поступало. Это уже решено", - сказал Пашаев.

Ранее звездный защитник сообщал, что его договор с актером закончился после приговора и вопрос о дальнейшем сотрудничестве оставался открытым

Как рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, Ефремов остался недоволен работой Пашаева и вынесенным ему приговором. Поэтому представлять его интересы на апелляции Пашаев не будет. Так как актер "не ожидал такого приговора и считает, что адвокат подставил его на эти восемь лет".

В настоящее время супруга артиста ищет ему нового юриста.

Ранее была названа сумма, в которую Ефремову обошелся адвокат, по итогам оказания услуг которым артист получил серьезный реальный срок.

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