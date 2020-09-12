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Источник: Пашаев оценил свои услуги Ефремову в 11 млн рублей

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    12.09.2020, 16:31
Текст:   Козьма Лоханкин

Источник в окружении Михаила Ефремова сообщил, что адвокат Эльман Пашаев сам навязал свои услуги актёру, затребовав за них одиннадцать миллионов рублей и пообещав добиться в суде за эту сумму мягкого наказания.

Фото: vesti.ru
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"Пашаева никто не предлагал, а он сам себя навязал, сославшись на общих знакомых. Пашаев оценил свою работу в 11 млн рублей. Он получил свой гонорар еще до начала суда, то есть на стадии предварительного расследования дела о ДТП", - приводит ТАСС слова источника.

Отмечается, что речь шла об обещании либо приговора, не связанного с лишением свободы, либо колонии-поселения с возможностью выйти на свободу по УДО в скором времени.

Напомним, Ефремов, признанный виновным по делу о ДТП, в котором погиб человек, получил восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: instagram.com/ shnurovs
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Заслуженный артист РФ остался недоволен работой Пашаева и уволил его (причём во второй раз - он уже отказывался от его услуг в ходе разбирательств), заявив, что именно адвокат виноват в неудовлетворительном для него исходе дела (отметим, что перед оглашением приговора Ефремов в разговоре с Пашаевым сам предполагал, что получит восемь лет). Сейчас супруга актёра находится в поиске нового защитника, который займётся уже поданной апелляцией.

Ранее Пашаев утвреждал, что защищал Ефремова бесплатно. А также выразил уверенность, что приговор артисту отменят.

Накануне Ефремова перевели из карантинной в обычную камеру.

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