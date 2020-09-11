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Михаила Ефремова перевели в обычную камеру

Новости
    11.09.2020, 22:31
Текст:   Козьма Лоханкин

Актёра Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет лишения свободы за ДТП со смертельным исходом, перевели из карантинной камеры в обычную. Заслуженный артист России содержится в московском СИЗО №5.

Фото: РИА Новости
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"Михаил Ефремов рассказал, что сегодня был переведён из карантинной камеры. Новая - четырёхместная, но там было два человека, Ефремов стал в ней третьим", - приводит RT слова члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгия Иванова.

Правозащитник лично посетил Ефремова и, по его словам, у того нет претензий к условиям содержания. В камере актёра есть холодильник и телевизор. А во дворе, где проходят прогулки артиста, есть стол для настольного тенниса.

"Ефремов сказал, что один его сосед обвиняется по статье, связанной с нарушением оборота наркотиков, а другой - по какому-то делу, связанному со строительством", - рассказал Иванов, добавив, что отношения с ними у него "прекрасные".

По словам правозащитника, Ефремов получает много писем и передач.

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