Михаила Ефремова перевели в обычную камеру

Актёра Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет лишения свободы за ДТП со смертельным исходом, перевели из карантинной камеры в обычную. Заслуженный артист России содержится в московском СИЗО №5.

"Михаил Ефремов рассказал, что сегодня был переведён из карантинной камеры. Новая - четырёхместная, но там было два человека, Ефремов стал в ней третьим", - приводит RT слова члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгия Иванова.

Правозащитник лично посетил Ефремова и, по его словам, у того нет претензий к условиям содержания. В камере актёра есть холодильник и телевизор. А во дворе, где проходят прогулки артиста, есть стол для настольного тенниса.

"Ефремов сказал, что один его сосед обвиняется по статье, связанной с нарушением оборота наркотиков, а другой - по какому-то делу, связанному со строительством", - рассказал Иванов, добавив, что отношения с ними у него "прекрасные".

По словам правозащитника, Ефремов получает много писем и передач.