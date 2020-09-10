Адвокат Эльман Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно

В очередной раз уволенный Михаилом Ефремовым адвокат Эльман Пашаев заявил, что работал с актером бесплатно.

"Я и мой партнер Елизавета Шаргородская работали бесплатно", - утверждает юрист.

В беседе с "Москвой 24" он уточнил, что и он сам и вся его команда из шести человек "работали без гонораров".

И в то время, как Ефремов трудами своего защитника остался недоволен, получив восемь лет колонии общего режима, Пашаев предпринятой деятельностью, напротив, удовлетворен. Рассчитывая на продолжение работы и в части подготовки апелляции.

Меж тем ранее сегодня стало известно, что жена артиста Софья Кругликова в настоящее время занята поисками нового адвоката для мужа.

Также Пашаев сказал, что посетил Ефремова в СИЗО и актер объяснил ему причину отказа от его услуг. "Он сказал, что общественники приходили к нему и говорили: "Скажи, что Пашаев тебя подставил, и у тебя будет хорошая жизнь", - приводит РИА Новости слова адвоката.