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Адвокат Эльман Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно

Новости
    10.09.2020, 18:16
Текст:   Олег Усков

В очередной раз уволенный Михаилом Ефремовым адвокат Эльман Пашаев заявил, что работал с актером бесплатно.

Фото: vesti.ru
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"Я и мой партнер Елизавета Шаргородская работали бесплатно", - утверждает юрист.

В беседе с "Москвой 24" он уточнил, что и он сам и вся его команда из шести человек "работали без гонораров".

И в то время, как Ефремов трудами своего защитника остался недоволен, получив восемь лет колонии общего режима, Пашаев предпринятой деятельностью, напротив, удовлетворен. Рассчитывая на продолжение работы и в части подготовки апелляции.

Меж тем ранее сегодня стало известно, что жена артиста Софья Кругликова в настоящее время занята поисками нового адвоката для мужа.

Также Пашаев сказал, что посетил Ефремова в СИЗО и актер объяснил ему причину отказа от его услуг. "Он сказал, что общественники приходили к нему и говорили: "Скажи, что Пашаев тебя подставил, и у тебя будет хорошая жизнь", - приводит РИА Новости слова адвоката.

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