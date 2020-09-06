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Михаил Ефремов считает, что ему дадут восемь лет колонии

Новости
    06.09.2020, 14:34
Текст:   Козьма Лоханкин

Актёр Михаил Ефремов, сначала признавший, потом отрицавший, а в конце концов вновь признавший свою вину в смертельном ДТП, в разговоре с адвокатом поделился предположениями о своём будущем.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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В беседе с юристом Эльманом Пашаевым, состоявшейся перед выступлением с последним словом в суде и продемонстрированной в программе НТВ "Новые русские сенсации", он высказал предположение, что будет осуждён на восемь лет колонии. Пашаев, в свою очередь, выразил мнение, что дадут шесть, а колония будет образцовой.

Кроме того, Заслуженный артист РФ подчеркнул, что всё ещё настаивает на том, что ничего не помнит о роковом дне, потому что выпивал.

Напомним, прокурор потребовал дать Ефремову 11 лет колонии общего режима. Приговор будет оглашён 8 сентября.

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