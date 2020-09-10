Жена Михаила Ефремова ищет нового адвоката

Для дальнейшего продолжения юридических процессов актеру и режиссеру Михаилу Ефремову найдут нового адвоката.

Эпатажного Эльмана Пашаева, услуги которого, как сообщалось, обошлись артисту в одиннадцать миллионов рублей, Ефремов вновь уволил, и на этот раз окончательно.

Напомним: по итогам работы Пашаева Михаил, признанный виновным в совершении смертельного ДТП, получил восемь лет колонии общего режима. И это артиста не устраивает - подана апелляция.

В настоящее время артист находится в СИЗО №5, где, как сообщается, удивительно быстро и легко освоился, смотрит футбол и уже получил первую передачу - чай и табак.

Поисками же нового адвоката сейчас озабочена супруга Ефремова. Об этом RT рассказала член ОНК, посетивших актера в узилище.

"Есть много адвокатов, которые хотят взяться за это. Гофштейн, Тарасов и другие", - считает Ефремов. Претензий к условиям содержания у Михаила нет и решение вопроса, о том, кто будет представлять его в суде апелляционной инстанции, сейчас для артиста во главе угла. Пока с выбором юриста супруги не определились.