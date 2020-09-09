"Быстро освоился": наблюдатель рассказала о быте Ефремова в СИЗО

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, навестившая советского, российского актера и режиссера Михаила Ефремова, поделилась актуальными новостями из жизни знаменитого арестанта в СИЗО.

Она подтвердила, что артист опять - и на этот раз уже окончательно - распрощался со своим эпатажным адвокатом Пашаевым. Произошло это по итогам вчерашнего судебного заседания, на котором Ефремову вынесли приговор - восемь лет колонии общего режима.

Как "дал понять" Ефремов, работой своего защитника он остался недоволен. В результате апелляцией и кассацией будет заниматься уже другой юрист.

"Актер очень настроен на пересмотр дела", - заверила KP.RU Литвинович. По словам которой свою первую ночь в неволе Михаил "провел без сна". А днем получил уже первую передачу, "о которой просил ранее" - чай, сахар, сигареты.

При этом член комиссии уточнила: в последнее время артист вообще "плохо спит по состоянию здоровья". В частности, теперь вот коротая время за просмотром футбола с сокамерниками.

"Новости про себя не включал, говорит, насмотрелся, не хочет ничего видеть о себе", - добавила Литвинович. Информируя: в камере у Михаила "нормальные отношения, быт устраивает" и "на ужин давали вареную селедку и картофельное пюре", а на завтрак артист угостился геркулесовой кашей.

Также стоит отметить, что, по наблюдению Литвинович, "в непривычной тюремной среде Ефремов выглядит абсолютно адаптированным" и "по сравнению с обычным человеком, он вполне быстро освоился".

"Ефремов уже понял, как там все устроено, какие порядки", заявив, что поскольку служил в Советской армии, то "абсолютно привычен к простой еде и аскетичным условиям". Поэтому "совершенно не выглядит сломленным", - успокаивает поклонников артиста член ОНК.

Ранее сообщалось, что Ефремов прочтет для сотрудников СИЗО написанную специально для него Охлобыстиным пьесу про массовую резню в римских банях.