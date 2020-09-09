Новости

В Москве обокрали жену актрису Бердинских, жену звезды "Груза 200" 17:08
Дейзи Ридли: В Disney не знали, что делать с происхождением Рэй 16:42
СМИ: Сериал "Ходячие мертвецы" закрывается 16:16
Вышел трейлер нового, "толерантного" "Стартрека" 14:18
Дэйв Франко станет специальным гостем Comic-Con Russia 2020 14:04

"Быстро освоился": наблюдатель рассказала о быте Ефремова в СИЗО

Новости
    09.09.2020, 16:34
Текст:   Олег Усков

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, навестившая советского, российского актера и режиссера Михаила Ефремова, поделилась актуальными новостями из жизни знаменитого арестанта в СИЗО.

Фото: Пресс-служба Пресненского суда Москвы
Юрий Лоза прокомментировал приговор Михаилу Ефремову

Она подтвердила, что артист опять - и на этот раз уже окончательно - распрощался со своим эпатажным адвокатом Пашаевым. Произошло это по итогам вчерашнего судебного заседания, на котором Ефремову вынесли приговор - восемь лет колонии общего режима.

Как "дал понять" Ефремов, работой своего защитника он остался недоволен. В результате апелляцией и кассацией будет заниматься уже другой юрист.

"Актер очень настроен на пересмотр дела", - заверила KP.RU Литвинович. По словам которой свою первую ночь в неволе Михаил "провел без сна". А днем получил уже первую передачу, "о которой просил ранее" - чай, сахар, сигареты.

Фото: instagram.com/ shnurovs
"Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?": Шнуров о приговоре Ефремову

При этом член комиссии уточнила: в последнее время артист вообще "плохо спит по состоянию здоровья". В частности, теперь вот коротая время за просмотром футбола с сокамерниками.

"Новости про себя не включал, говорит, насмотрелся, не хочет ничего видеть о себе", - добавила Литвинович. Информируя: в камере у Михаила "нормальные отношения, быт устраивает" и "на ужин давали вареную селедку и картофельное пюре", а на завтрак артист угостился геркулесовой кашей.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
"Он перевертыш": Иван Краско одобрил реальный срок Михаила Ефремова

Также стоит отметить, что, по наблюдению Литвинович, "в непривычной тюремной среде Ефремов выглядит абсолютно адаптированным" и "по сравнению с обычным человеком, он вполне быстро освоился".

"Ефремов уже понял, как там все устроено, какие порядки", заявив, что поскольку служил в Советской армии, то "абсолютно привычен к простой еде и аскетичным условиям". Поэтому "совершенно не выглядит сломленным", - успокаивает поклонников артиста член ОНК.

Ранее сообщалось, что Ефремов прочтет для сотрудников СИЗО написанную специально для него Охлобыстиным пьесу про массовую резню в римских банях.

Новости

Сарик Андреасян начал съемки сериала про Чикатило 13:47
Умер басист Bay City Rollers Иэн Митчелл 13:25
ОНК: Осужденный Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева 12:49
Вышел трейлер ремейка "Ребекки" Хичкока 11:43
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска 11:06
Михаил Ефремов прочитает в СИЗО пьесу Ивана Охлобыстина 08.09.2020
Актер Юрий Назаров госпитализирован в реанимацию с COVID-19 08.09.2020
⧣ происшествия
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Защита Михаила Ефремова обжаловала приговор 08.09.2020
Телеведущая Роза Сябитова перенесла серьезную операцию 08.09.2020
Юрий Лоза прокомментировал приговор Михаилу Ефремову 08.09.2020
⧣ скандалы
Фото: instagram.com/ shnurovs
"Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?": Шнуров о приговоре Ефремову 08.09.2020
"Он перевертыш": Иван Краско одобрил реальный срок Михаила Ефремова 08.09.2020
"Есть решение суда": Дмитрий Певцов о приговоре Михаилу Ефремову 08.09.2020