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Адвокат Пашаев выразил уверенность, что приговор Ефремову отменят

Новости
    10.09.2020, 18:34
Текст:   Олег Усков

В очередной раз уволенный Михаилом Ефремовым адвокат Эльман Пашаев уверен, что приговор артисту отменят в кассационной инстанции.

Фото: instagram.com/ morgen_shtern
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Напомним: актер был признан виновным в смертельном ДТП и получил восемь лет колонии общего режима. В настоящее время Ефремов находится в СИЗО с перспективой точечного продолжения артистической деятельности в формате закрытых премьер.

"На первую и вторую инстанцию мы не надеялись... Я уверен, что приговор развалится в кассации", - тем временем заявляет Пашаев в эфире канала "Москва 24". Как уточнил юрист, он надеется "по закону развалить" дело Ефремова в кассационной инстанции или Верховном суде Российской Федерации.

"Ефремову давным-давно говорил, что Пресненский даст восемь лет. Мосгорсуд сбросит, покажет свою гуманность и даст семь лет", - изложил адвокат. Добавляя: "Наша надежда на кассационную инстанцию или Верховный суд".

"Рассказывал ему, что у нас есть все шансы для оправдательного приговора", - подытожил Пашаев.

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