Ездить на самокатах, скейтах, роликовых коньках и прочих гироскутерах разрешат только на трезвую голову. Для автобусов введут новый знак "Въезд запрещен". Им также запретят парковаться во дворах и разгоняться больше 70 км/ч.

Если человек едет на самокате в потоке пешеходов, то его скорость не должна превышать 20 км/ч, говорится в новых правилах. Фото: Сергей Михеев/РГ

Все это прописано в новых поправках в правила дорожного движения, которые разработал Минтранс.

Этот проект внесен в рабочую группу по безопасности дорожного движения в рамках "регуляторной гильотины", сообщает "Коммерсантъ".

Главное в документе (с чего, собственно, и начался этот проект) - то, что в нем прописаны правила для самокатов, гироскутеров и моноколес. Вся эта техника получила название "Средства индивидуальной мобильности" (СИМ). В нее же вошли роликовые коньки и скейтборд. К ним же можно отнести и лыжи.

В правилах расписано, где разрешается ездить на СИМ. Детям можно по пешеходным дорожкам и тротуарам. Взрослым по ним можно тоже, но только если они сопровождают детей. В основном же самокатчиков, роллеров и иже с ними отправят на велодорожки.

На правый край проезжей части им можно выезжать, если СИМ оборудован тормозами, фарой и катафотами. При движении же вместе с пешеходами скорость таких средств передвижения не должна превышать 20 км/ч. При движении по пешеходному переходу скорость должна быть пешеходная. Неизвестно только, кто ее будет контролировать.

В темное время суток все СИМ должны перемещаться только с фонарем или фарой. Это относится и к роликовым конькам, и к скейтам.

Надо сказать, что в ГИБДД возражают против причисления к СИМ роликов и скейтов. А глава "Союза пешеходов" Владимир Соколов категорически против их совместного передвижения вместе с пешеходами. По его словам в прошлом году зафиксировано 140 наездов электросамокатчиков на пешеходов. При этом владельцы СИМ обычно скрываются после наезда.

Управлять любым СИМ будет разрешено только в трезвом виде. Означает ли это, что роллеров, выпивших пива, будут лишать прав - неизвестно.

Теперь что касается транспорта. Для знака "Остановка запрещена" прописали новое ограничение. Он будет действовать до знака "Парковка".

Автобусы смогут двигаться за городом со скоростью 90 км/ч, если их кресла оборудованы ремнями безопасности, а также, если все пассажиры в салоне сидят. Все остальные автобусы должны ездить со скоростью не более 70 км/ч.

Если под задним стеклом автобуса загорелась надпись "Внимание, пассажир", то следующий сзади автомобиль обязан остановиться и пропустить пешеходов. Трогаться можно, только когда табло погаснет. В общем, автобус приравняли к трамваю.

Скорректированы упомянутые в правилах ГОСТы. Сейчас они ссылаются на стандарты, которые уже не действуют. Так, например, в поправках к разметке указывается действующий ГОСТ по разметке, который предполагает возможность нанесения разноцветных линий. Например, синих. Синяя разметка наносится на перекрестках для обозначения границ движения.

Напомним, что ГОСТ по знакам, несмотря на то что изменился, сохранил прежний номер. Поэтому его менять в правилах не надо. А ГОСТ по установке знаков, указанный в правилах, отменен. МВД разработало поправки в правила, которые меняют этот ГОСТ. Документ недавно прошел общественные обсуждения.

Также в проекте минтранса прописан новый ГОСТ по тонировке. Он предполагает, что светопропускание лобового и передних ветровых стекол должно быть не менее 70 процентов. Такое требование, кстати, закреплено в техническом регламенте таможенного союза. ГОСТ, на который ссылаются действующие правила дорожного движения, предусматривал светопропускаемость лобового стекла 75 процентов, передних ветровых - 70 процентов.