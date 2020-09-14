Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
14.09.2020 13:00
Рубрика: Российский автопром

На продажу выставили уникальный пикап "Москвич" с турелью

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

На сайте "Авто.ру" появилось объявление о продаже пикапа "Москвич-2344".

Фото: Валерий Карташов
Россияне хотят от АвтоВАЗа кроссовер Lada

Экземпляр 1998 года выпуска уже почти месяц продают в Москве за 1 500 000 рублей. Пикап с пробегом 98 000 километров, окрашенный в камуфляж, находится в приемлемом виде.

Как отмечается в объявлении, автомобилю требуется реставрация. Образец является единственным оставшимся удлинённым пикапом с настоящей турелью.

От стандартного пикапа "Москвич-2335" военный пикап "Москвич-2344" отличается наличием постоянного полного привода и универсальной турели на грузовой платформе. Полноприводный "Москвич" оснащается двухлитровым двигателем УЗАМ-248. Грузоподъёмность составляет около 800 кг. Коробка - механическая.

Помимо двухместных пикапов, на заводе успели изготовить и несколько машин с двухрядной кабиной. Что касается "Москвича-2335", то легкий грузовичок был создан в начале 1990-х годов. Модель построена на базе хэтчбека "Москвич-2141".

Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru