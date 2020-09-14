На продажу выставили уникальный пикап "Москвич" с турелью

На сайте "Авто.ру" появилось объявление о продаже пикапа "Москвич-2344".

Экземпляр 1998 года выпуска уже почти месяц продают в Москве за 1 500 000 рублей. Пикап с пробегом 98 000 километров, окрашенный в камуфляж, находится в приемлемом виде.

Как отмечается в объявлении, автомобилю требуется реставрация. Образец является единственным оставшимся удлинённым пикапом с настоящей турелью.

От стандартного пикапа "Москвич-2335" военный пикап "Москвич-2344" отличается наличием постоянного полного привода и универсальной турели на грузовой платформе. Полноприводный "Москвич" оснащается двухлитровым двигателем УЗАМ-248. Грузоподъёмность составляет около 800 кг. Коробка - механическая.

Помимо двухместных пикапов, на заводе успели изготовить и несколько машин с двухрядной кабиной. Что касается "Москвича-2335", то легкий грузовичок был создан в начале 1990-х годов. Модель построена на базе хэтчбека "Москвич-2141".

Фото: www.auto.ru