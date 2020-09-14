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14.09.2020 16:08
Рубрика: Общество

На Венере найден признак жизни

Текст: Оксана Грибанова
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Исследователи из США и Великобритании с помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла сделали открытие, согласно которому в атмосфере Венеры присутствует бесцветный ядовитый газ фосфин, который ранее в 2019 году был предложен учеными для оценки вероятности существования жизни в атмосферах экзопланет.

Фото: NASA/JPL-Caltech
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Концентрация частиц фосфина составила 20 на миллиард, передает РИА Новости. Отмечается, что на Земле фосфин производят анаэробные бактерии, способные развиваться вне зависимости от присутствия в питательной среде кислорода.

Как пояснили специалисты Университета Манчестера, Университета Кардиффа и Массачусетского технологического института, заявившие об открытии, фосфин на Венере может иметь биологическое происхождение, однако не исключено и его появление "в результате неизвестных природных процессов". Но пока исследователи не нашли способов небиологического происхождения газа.

Сообщается, что результаты работы группы ученых готовятся представить в Королевском астрономическом обществе Британии.

Ранее российские ученые из Новосибирска, проанализировав снимки поверхности Венеры, обнаружили на них медленно передвигающиеся объекты с устойчивой структурой.

Наука Общество Космос

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