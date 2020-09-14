Назван правильный способ есть способные предотвратить рак помидоры

Осенью диетологи рекомендуют сосредоточиться на употреблении сезонных овощей. Среди которых одни из самых полезных - помидоры. Чтобы получить содержащийся в продукте витамин C, рекомендуется есть продукт в сыром виде (но не натощак), например, добавив в салат. Однако максимальное количество питательных веществ, которое можно получить от овоща, обеспечивает термическая обработка продукта, передает Sohu.

Так, слегка обжаренный или тушенный помидор, по сравнению с сырым овощем, обладает более сильным антиоксидантным эффектом, с которым связывают способность помидоров снижать риск развития опухолей. Причем кожицу с томатов лучше не снимать - в ней также сосредоточена масса полезных веществ.

Самый ценный антиоксидант в помидорах - пигмент ликопин. Он также есть, например, в арбузах, грейпфрутах, сладком красном перце, но больше всего антиоксиданта именно в томатах. Ранее медики из Университета Тафтса выяснили, что употребление томатов снижает риск развития жировой болезни печени, воспаления и онкологии.