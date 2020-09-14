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14.09.2020 22:17
Рубрика: Спорт

Не футбол, а бокс: матч "ПСЖ" - "Марсель" запомнился удалениями и дракой

Текст: Артур Нанян
Французское "класико" между "ПСЖ" и "Марселем" (0:1) в рамках второго тура национального первенства стало одним из обсуждаемых событий футбольного уик-энда. Объясняем почему.


Из истории

Противостоянию команд из этих двух городов изначально суждено было стать самым принципиальным во Франции. Париж и Марсель - два самых крупных города страны, постоянно находящиеся в конфронтации между собой. Жители Прованса всегда считали парижан зазнайками, а последние, в свою очередь, недолюбливали "провинциалов". В футбольную плоскость эта ненависть перешла в начале 70-х, когда, собственно, был основан "ПСЖ". С тех пор, когда в расписании значится матч этих клубов, все остальные встречи автоматически отходят на второй план. А победа, добытая во французском "класико", долго обсуждается и является предметом особой гордости.

По титулам - равенство

"Марсель" - один из грандов французского футбола. Он по-прежнему остается единственным клубом из этой страны, выигравшей в Лиге чемпионов. Повторить его достижение несколько недель назад мог "ПСЖ", но, к большой радости болельщиков "Марселя", Неймар и компания уступили "Баварии".

"ПСЖ" стартовал в чемпионате Франции с поражения от "Ланса"

Что касается чемпионских титулов, то все резко поменялось после появления у парижского клуба новых владельцев в начале 2010-х. Если до того "Марсель" с большим преимуществом опережал "ПСЖ" по числу трофеев (девять против двух), то теперь у них равенство - девять к девяти. Разумеется, фанаты марсельцев не упускают возможности напомнить своему оппоненту о том, что всех их успехи стали возможными исключительно благодаря деньгам.

Что же произошло в Париже?

С 2011 года "Марсель" не мог обыграть "ПСЖ" в чемпионате. Просто к слову: девять лет назад Неймар играл на родине за "Сантос", а Килиану Мбаппе было всего 12 лет.

Из-за коронавируса парижане лишились нескольких ведущих игроков (в частности, Мбаппе). Неймар хоть и попал в стартовый состав на "класико", но оказался к нему не готов. Совершенно не готов. Как оказалось, не только физически, но и психологически.

"Марсель" выиграл 1:0, нанеся "ПСЖ" второе поражение подряд в стартовавшем сезоне. Но всем запомнился не гол Флориана Товена, а последние минуты встречи, когда арбитр Жером Брисар за минуту удалил сразу пятерых футболистов! В этом матче он показал также 12 желтых - итого 17 карточек. Это абсолютный рекорд чемпионата Франции в XXI веке.

Фото: REUTERS
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После столкновения Леандро Паредеса ("ПСЖ") и Дарио Бенедетто ("Марсель") у середины поля игроки устроили массовую драку. Подключились к ней не только зачинщики эпизода, но и Лейвин Курзава ("ПСЖ") с Жорданом Амави ("Марсель"). Судья, дождавшись, пока страсти чуть утихомирятся, удалил всех четверых. А затем побежал смотреть VAR: выяснилось, что бразилец похлопал защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса по затылку, получив в ответ несколько проклятий. Недолго думая, рефери удалил и Неймара.

Неймар обвинил игрока "Марселя" в расизме

Почти сразу по окончании встречи Неймар объяснил свой поступок. По словам бразильца, Гонсалес оскорбил его на расовой почве.

Фото: Gettyimages
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"Жалею только, что не ударил его по лицу. Ты не мужчина, раз не признаешь свои ошибки. Поражения - часть спорта, а оскорбления и расизм - нет. Я не уважаю тебя. Поступай, как говоришь, братан. Будь мужиком, парень. Расист", - написал в своем Twitter Неймар.

Естественно, Гонсалес отверг все обвинения. Кто прав в этой ситуации - еще предстоит разобраться. Однако французские СМИ уже сообщают, что за свое поведение Неймару грозит дисквалификация от четырех до семи встреч.

"ПСЖ" поддержал Неймара, Виллаш-Боаш подколол парижан

Реакция парижского клуба вышла незамедлительной: он поддержал Неймара. "Мы выступаем против расизма. Клуб надеется, что дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции проведет расследования и прольет свет на данные факты. Мы готовы сотрудничать по данному расследованию", - говорится в заявлении "ПСЖ".

Жарко в этот день было не только на поле, но и на бровке, где тренеры команды - Томас Тухель ("ПСЖ") и Андре Виллаш-Боаш устроили словесную перепалку.

"Мы перекинулись парочкой фраз с Тухелем. Он сказал мне, что я выиграл в лотерею сегодня вечером, на это я ответил, что он выиграл в лотерею в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Аталанты" (2:1). Слова словами, но я уважаю то, что он делает", - сказал Виллаш-Боаш.

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