Не футбол, а бокс: матч "ПСЖ" - "Марсель" запомнился удалениями и дракой

Французское "класико" между "ПСЖ" и "Марселем" (0:1) в рамках второго тура национального первенства стало одним из обсуждаемых событий футбольного уик-энда. Объясняем почему.





Из истории

Противостоянию команд из этих двух городов изначально суждено было стать самым принципиальным во Франции. Париж и Марсель - два самых крупных города страны, постоянно находящиеся в конфронтации между собой. Жители Прованса всегда считали парижан зазнайками, а последние, в свою очередь, недолюбливали "провинциалов". В футбольную плоскость эта ненависть перешла в начале 70-х, когда, собственно, был основан "ПСЖ". С тех пор, когда в расписании значится матч этих клубов, все остальные встречи автоматически отходят на второй план. А победа, добытая во французском "класико", долго обсуждается и является предметом особой гордости.

По титулам - равенство

"Марсель" - один из грандов французского футбола. Он по-прежнему остается единственным клубом из этой страны, выигравшей в Лиге чемпионов. Повторить его достижение несколько недель назад мог "ПСЖ", но, к большой радости болельщиков "Марселя", Неймар и компания уступили "Баварии".

Что касается чемпионских титулов, то все резко поменялось после появления у парижского клуба новых владельцев в начале 2010-х. Если до того "Марсель" с большим преимуществом опережал "ПСЖ" по числу трофеев (девять против двух), то теперь у них равенство - девять к девяти. Разумеется, фанаты марсельцев не упускают возможности напомнить своему оппоненту о том, что всех их успехи стали возможными исключительно благодаря деньгам.

Что же произошло в Париже?

С 2011 года "Марсель" не мог обыграть "ПСЖ" в чемпионате. Просто к слову: девять лет назад Неймар играл на родине за "Сантос", а Килиану Мбаппе было всего 12 лет.

Из-за коронавируса парижане лишились нескольких ведущих игроков (в частности, Мбаппе). Неймар хоть и попал в стартовый состав на "класико", но оказался к нему не готов. Совершенно не готов. Как оказалось, не только физически, но и психологически.

"Марсель" выиграл 1:0, нанеся "ПСЖ" второе поражение подряд в стартовавшем сезоне. Но всем запомнился не гол Флориана Товена, а последние минуты встречи, когда арбитр Жером Брисар за минуту удалил сразу пятерых футболистов! В этом матче он показал также 12 желтых - итого 17 карточек. Это абсолютный рекорд чемпионата Франции в XXI веке.

После столкновения Леандро Паредеса ("ПСЖ") и Дарио Бенедетто ("Марсель") у середины поля игроки устроили массовую драку. Подключились к ней не только зачинщики эпизода, но и Лейвин Курзава ("ПСЖ") с Жорданом Амави ("Марсель"). Судья, дождавшись, пока страсти чуть утихомирятся, удалил всех четверых. А затем побежал смотреть VAR: выяснилось, что бразилец похлопал защитника "Марселя" Альваро Гонсалеса по затылку, получив в ответ несколько проклятий. Недолго думая, рефери удалил и Неймара.

Неймар обвинил игрока "Марселя" в расизме

Почти сразу по окончании встречи Неймар объяснил свой поступок. По словам бразильца, Гонсалес оскорбил его на расовой почве.

"Жалею только, что не ударил его по лицу. Ты не мужчина, раз не признаешь свои ошибки. Поражения - часть спорта, а оскорбления и расизм - нет. Я не уважаю тебя. Поступай, как говоришь, братан. Будь мужиком, парень. Расист", - написал в своем Twitter Неймар.

Естественно, Гонсалес отверг все обвинения. Кто прав в этой ситуации - еще предстоит разобраться. Однако французские СМИ уже сообщают, что за свое поведение Неймару грозит дисквалификация от четырех до семи встреч.

"ПСЖ" поддержал Неймара, Виллаш-Боаш подколол парижан

Реакция парижского клуба вышла незамедлительной: он поддержал Неймара. "Мы выступаем против расизма. Клуб надеется, что дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции проведет расследования и прольет свет на данные факты. Мы готовы сотрудничать по данному расследованию", - говорится в заявлении "ПСЖ".

Жарко в этот день было не только на поле, но и на бровке, где тренеры команды - Томас Тухель ("ПСЖ") и Андре Виллаш-Боаш устроили словесную перепалку.

"Мы перекинулись парочкой фраз с Тухелем. Он сказал мне, что я выиграл в лотерею сегодня вечером, на это я ответил, что он выиграл в лотерею в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Аталанты" (2:1). Слова словами, но я уважаю то, что он делает", - сказал Виллаш-Боаш.