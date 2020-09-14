Николаев лидирует на выборах главы Чувашии после подсчета 19,92% протоколов

Временно исполняющий главы Республики Чувашия Олег Николаев продолжает лидировать на выборах в борьбе за кресло руководителя региона.

По предварительным данным республиканской ЦИК, после обработки 19,92% протоколов Николаев набирает 81% голосов избирателей.

На втором месте находится кандидат от КПРФ Александр Андреев (8,78% голосов). Меньше пяти процентов, по данным ТАСС, набрали представитель ЛДПР Константин Степанов (3,75%), Николай Степанов от "Партии пенсионеров" (2,28%) и Сергей Матвеев от "Патриотов России" (1,91%).

Напомним, в Единый день голосования в Чувашии проходят несколько избирательных кампаний - выборы главы республики, а также выборы депутатов муниципальных образований, в том числе Чебоксар и Новочебоксарска.