Новым премьером Японии станет Ёсихидэ Суга

Суга со значительным отрывом опередил своих конкурентов - бывшего министра иностранных дел Фумио Кисиду и экс-главу японского оборонного ведомства Сигэру Исибу, передает телерадиокомпания NHK.

Ожидается, что официально Ёсихидэ Суга будет утвержден на посту премьер-министра 16 сентября. В ближайшее время ему предстоит сосредоточиться на борьбе с коронавирусом и подготовке страны к летней Олимпиаде, проведение которой было отложено на год из-за пандемии. Ожидается, что в целом Суга-сан продолжит курс своего предшественника Синдзо Абэ.