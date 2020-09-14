Обнаружено заброшенное КБ АЗЛК с прототипами

В Ивановской области найдено заброшенное конструкторское бюро АЗЛК. Снимки распространил пользователь соцсети ВКонтакте Сергей Рут.

Данное КБ входило в структуру АЗЛК. Судя по фото, в помещении находится полноразмерный макет кабины и моделька двухместного транспортного средства. Также на стене висят эскизы мотоколяски "Кинешма".

"Кинешма" является разработкой 1990-х годов. Мотоколяска производилась силами "Автоагрегат". Предприятие занималось выпуском автомобильных комплектующих для московского завода АЗЛК.

Модель предназначалась для малообеспеченных жителей и людей с ограниченными возможностями. На базе "Кинешмы" с заднемоторной компоновкой и мягким верхом были разработаны компактный ситикар и "вседорожный" вариант без крыши, лобового стекла и дверей.

Всего для продажи было собрано примерно 350 экземпляров мотоколяски. Проект свернули в 2003 году из-за отсутствия финансирования.