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14.09.2020 15:31
Рубрика: Власть

Памфилова пожаловалась на хамство со стороны отдельных наблюдателей

Текст: Галина Мисливская

В Центризбирком поступило много сообщений о грубом поведении наблюдателей в ходе Единого дня голосования, рассказала в понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова.

Фото: Анна Соловьева/РГ
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"Я не скажу, что было повсеместно, наоборот, я хочу выразить огромную благодарность подавляющему числу наблюдателей, которые добросовестно все эти три дня наблюдали, обеспечивали законность проведения кампании", - сказала она.

"В то же время беспрецедентно большое количество от определенного числа наблюдателей наблюдалось хамства, грубости, агрессии", - сказала глава ЦИК, добавив, что некоторое комиссии работали в такой атмисфере все три дня голоосвания. "Я не знаю, как они выдержали, их провоцировали на ответные действия. Никогда в таком масштабе этого не было", - отметила Памфилова.

Она уверена, что хамство "нельзя оставить без внимания". "Фактически это дезорганизация работы комиссии. Я прошу все сведения о том, где были эти случаи, собрать и проанализировать. Потом отдельно с партиями проведем круглый стол на эту тему", - заявила глава ЦИК.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2020

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