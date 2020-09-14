Песков: О совместных предприятий РФ и Беларуси говорить пока рано

Сейчас еще рано говорить о создании совместных предприятий в рамках активизации торгово-экономического сотрудничества между Россией и Беларусью, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Об этом говорить сейчас невозможно, это скорее уже следствие активизации торгово-экономического сотрудничества", - передает ТАСС его ответ журналистам на вопрос о перспективах создания отраслевых корпораций.

"Это другая схема", - сказал Песков.

При этом, по словам пресс-секретаря российского президента, Владимир Путин и Александр Лукашенко "договорились активизировать работу межправкомиссии и взаимодействие по линии ведомств, а также по линии ключевых отраслевых предприятий".