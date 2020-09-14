Посмотрите на идеальную параллельную парковку от водителя из Индии

Водитель из Индии продемонстрировал высший пилотаж в параллельной парковке, вписав рамный компактвэн Toyota Innova в промежуток, равный длине автомобиля. С первого раза.

Параллельная парковка - один из самых сложных видов, который требует от водителя идеально выбранного угла поворота колёс при манёвре. В противном случае придётся начинать заново. Водитель на Toyota Innova из Индии всё выполнил безупречно, правда, остаётся вопрос: а действительно ли он припарковал компактвэн в положенном для этого месте?

Как признался герой видео, автомобиль не его, он одолжил его у друга для работы. Ранее мастер манёвров трубился на автобусе длиной 12.5 метра и Toyota Innova, по его словам, парковать куда проще.

Оператором ролика выступила жена, стоявшая на балконе и снимавшая парковку супруга без его ведома. Видео, ставшее впоследствии вирусным, она отправила своему брату, тот своим друзьям и так далее.