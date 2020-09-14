Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
14.09.2020 16:00
Рубрика: Легковые авто

Посмотрите на идеальную параллельную парковку от водителя из Индии

Текст: Константин Руссов

Водитель из Индии продемонстрировал высший пилотаж в параллельной парковке, вписав рамный компактвэн Toyota Innova в промежуток, равный длине автомобиля. С первого раза.

Фото: www.auto.ru
На продажу выставили уникальный пикап "Москвич" с турелью

Параллельная парковка - один из самых сложных видов, который требует от водителя идеально выбранного угла поворота колёс при манёвре. В противном случае придётся начинать заново. Водитель на Toyota Innova из Индии всё выполнил безупречно, правда, остаётся вопрос: а действительно ли он припарковал компактвэн в положенном для этого месте?

Как признался герой видео, автомобиль не его, он одолжил его у друга для работы. Ранее мастер манёвров трубился на автобусе длиной 12.5 метра и Toyota Innova, по его словам, парковать куда проще.

Оператором ролика выступила жена, стоявшая на балконе и снимавшая парковку супруга без его ведома. Видео, ставшее впоследствии вирусным, она отправила своему брату, тот своим друзьям и так далее.