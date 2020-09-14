Путин объявил о кредите Минску в 1,5 млрд долларов

Владимир Путин заметил, что недавно в Минске был председатель правительства Михаил Мишустин и провел успешные переговоры по всем направлениям. "Кстати говоря, в том числе и в финансовой сфере. Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит - 1,5 млрд долларов", - сказал президент РФ.

"И мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", - добавил Путин и предложил спокойно обсудить вопросы экономического характера: например, падение товарооборота на 21 с лишним процент, связанное с общемировыми тенденциями, вызванными коронавирусом.

"Но мы с коронавирусом вместе поборемся, и, уверен, преодолеем и трудности в экономике. Я не случайно упомянул и кредит, который Россия в ближайшее время планирует предоставить Беларуси. Надеюсь, что это соответствующим образом отразится и на финансовых рынках", - заключил президент РФ.