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14.09.2020 16:19
Рубрика: Власть

Путин поддержал идею изменить конституцию Беларуси

Россия рассматривает Беларусь как ближайшего союзника, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах в Сочи с белорусским президентом Александром Лукашенко.
Фото: vesti.ru Фото: vesti.ru
Фото: vesti.ru

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что белорусы сами "без всяких подсказок" должны разобраться в ситуации, которая сложилась в их стране.

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"Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше", - сказал Путин.

Он добавил, что знает о предложении начать работу по изменению конституции Беларуси, и считает это "логичным и своевременным".

Напомним, что после выборов 9 августа это первая поездка за рубеж Александра Лукашенко.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Отношения России и Беларуси

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