Путин поддержал идею изменить конституцию Беларуси

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что белорусы сами "без всяких подсказок" должны разобраться в ситуации, которая сложилась в их стране.

"Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше", - сказал Путин.

Он добавил, что знает о предложении начать работу по изменению конституции Беларуси, и считает это "логичным и своевременным".

Напомним, что после выборов 9 августа это первая поездка за рубеж Александра Лукашенко.