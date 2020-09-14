Путин поручил подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Беларуси

Президент России распорядился готовить поставку вакцины от коронавируса в Беларусь. Об этом журналистам сообщил пресс- секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

"Отдельно остановились на участии Беларуси в третьем этапе тестирования российской вакцины "Спутник V"", - рассказал представитель Кремля.

"Путин дал соответствующие указания о подготовке первой партии поставок, которые будут предназначаться для Белоруссии", - заявил Песков.