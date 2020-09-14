Новости

ByteDance отказалась продавать Microsoft американский сегмент TikTok 06:34
У села Ленинское в ЕАО прорвало дамбу 06:31
Игорь Кобзев вырвался вперед на выборах в Иркутской области 05:55
Александр Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области 05:52
Врио главы Архангельской области набрал 69,6% после обработки 99,4% протоколов 05:04
"Единая Россия" лидирует на выборах в думу Томска 04:47
Рустам Минниханов набрал 86,7% голосов после обработки более 50% протоколов 04:32
Врио главы Калужской области лидирует после обработки 54,87% протоколов 04:09
Бывший боевик в Сирии рассказал о финансовой помощи США 04:02
Вильфанд: Четверг станет самым теплым днем недели в европейской части России 03:32
Глава Краснодарского края набрал 84,28% голосов после обработки 50,88% протоколов 03:03
Врио главы Коми лидирует на досрочных выборах после обработки 35,26% протоколов 02:43
ЕР набирает 33,7% на выборах в Госсовет Коми после обработки 26% протоколов 02:31
Губернатор Смоленской области лидирует на выборах после обработки 51,2% протоколов 02:27
Сергей Ситников имеет все шансы остаться главой Костромской области 02:17
ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 02:02
Владимир Солодов победил на выборах губернатора Камчатского края 02:02
Врио главы Севастополя продолжает лидировать после подсчета 42% протоколов 01:45
Брянский губернатор набрал 72,33% голосов после обработки 70,43% протоколов 01:44
Представитель ЕР Коваленко лидирует на довыборах в Ярославской области 01:40
После обработки 21% бюллетеней Минниханов лидирует на выборах главы РТ 01:33
Глава Ростовской области лидирует после обработки 56,3% протоколов 01:24
В Рязанской области обработали более 50% протоколов на выборах в облдуму 01:20
На выборах в Архангельской области продолжает лидировать Цыбульский 01:05
Кондратьев набирает 84,99% голосов после обработки 21,97% протоколов 01:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
14.09.2020 05:52
Рубрика: Власть

Александр Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Фото: Владимир Горовых/ТАСС Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Фото: Владимир Горовых/ТАСС
Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Фото: Владимир Горовых/ТАСС

В Брянской области на выборах главы региона побеждает действующий губернатор Александр Богомаз, выдвинутый от партии "Единая Россия". По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий за его кандидатуру проголосовали 71,7% избирателей.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Врио главы Архангельской области набрал 69,6% после обработки 99,4% протоколов

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные онлайн-табло регионального избиркома. Отмечается, что кандидат от КПРФ Андрей Архицкий набрал 10,09% голосов, Сергей Курденко ("Справедливая Россия") - 8,2%, Дмитрий Корнилов ("Гражданская платформа") 4,3%, Сергей Чернышов (Казачья партия) - 3,97%.

Напомним, что для того, чтобы победить в первом туре кандидатам на пост губернатора необходимо набрать 50% голосов избирателей плюс один голос.

В этом году впервые голосование в регионах продлилось три дня. Эти выборы можно назвать самыми масштабными в истории избирательной системы России: в 83 субъектах состоялось свыше девяти тысяч кампаний всех уровней. По их итогам будет замещено более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

В регионах Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Единый день голосования-2020

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
Владимир Солодов победил на выборах губернатора Камчатского края
Игорь Кобзев вырвался вперед на выборах в Иркутской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в думу Томска
Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в России
Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
В Общественной палате представили стандарт наблюдения за выборами 13 сентября