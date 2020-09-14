Александр Богомаз лидирует на выборах главы Брянской области

В Брянской области на выборах главы региона побеждает действующий губернатор Александр Богомаз, выдвинутый от партии "Единая Россия". По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий за его кандидатуру проголосовали 71,7% избирателей.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные онлайн-табло регионального избиркома. Отмечается, что кандидат от КПРФ Андрей Архицкий набрал 10,09% голосов, Сергей Курденко ("Справедливая Россия") - 8,2%, Дмитрий Корнилов ("Гражданская платформа") 4,3%, Сергей Чернышов (Казачья партия) - 3,97%.

Напомним, что для того, чтобы победить в первом туре кандидатам на пост губернатора необходимо набрать 50% голосов избирателей плюс один голос.

В этом году впервые голосование в регионах продлилось три дня. Эти выборы можно назвать самыми масштабными в истории избирательной системы России: в 83 субъектах состоялось свыше девяти тысяч кампаний всех уровней. По их итогам будет замещено более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.