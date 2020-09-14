Собянин: Станция БКЛ "Зюзино" готова на две трети и будет сдана в 2021 году

Второе кольцо столичной подземки неуклонно идет вперед. Работы по его строительству продолжаются на всех без исключения участках. На одном из них побывал в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин. Он осмотрел сооружение станции "Зюзино" в южной части Большой кольцевой линии.

- Год назад я был здесь, - напомнил глава города. - Стройка по сути только начиналась. А сейчас станция построена уже на две трети. В конце следующего года и эта станция, и южный участок Большой кольцевой линии в целом должны быть сданы в эксплуатацию.

Длиной южный участок БКЛ - 10 километров. Он проходит от станции "Проспект Вернадского" до "Каховской". Помимо "Зюзино" на нем расположены еще две станции - "Улица Новаторов" и "Калужская". Как доложил мэру председатель совета директоров компании-подрядчика Владимир Петрук, работы ведутся в соответствии с графиком. Перегонные тоннели между станциями на всем участке пройдены на 52 процента. Станционные комплексы так же будут закончены в срок. На всех них сейчас завершаются бетонные работы. Одновременно строители приступили к монтажу инженерных систем и отделке станций.

Станция "Зюзино", в частности, мелкого заложения. Двухпролетная, с островной платформой и рядом колонн посередине. Ее украшением станет декоративный подвесной потолок в форме "пчелиные соты", изготовленный из алюминиевых пластин и светодиодов. Основные цвета - серый, черный и желтый.

Прилегают к южному участку БКЛ пять районов столицы: Зюзино, Проспект Вернадского, Обручевский, Коньково и Черемушки. С его пуском более полумиллиона москвичей получат метро в шаговой доступности от дома. Кроме того, существенно снизится нагрузка на центральные и южные участки радиальных Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий подземки. По оценке экспертов, на 10-15 процентов станет свободнее и на земле, на прилегающих улицах, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию во всех этих районах.

Напомним, в целом сооружение Большой кольцевой линии городские власти обещают завершить до конца 2022 года. Длиной 70 километров с 31 станцией, она станет самым большим подземным кольцом в мире, обогнав пекинскую подземку с ее 57- километровой кольцевой. На расстоянии 10 километров от ныне существующего кольца, БКЛ свяжет все и существующие, и перспективные радиальные линии Московского метрополитена. Благодаря этому москвичи получат 23 новых пересадки на другие линии подземки, 4 пересадки на МЦК и 6 на Московские центральные диаметры "Лобня - Одинцово" и "Нахабино - Подольск".

Первые девять станций БКЛ уже работают, еще две на западном участке - "Народного ополчения" и "Карамышевская" будут введены в строй до конца текущего года, заверил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев. Помимо них, ожидает ввода в 2020 году и станция "Электрозаводская". С начала же 2020 года по словам заммэра введено в эксплуатацию 15,6 км новых линий и 6 станций.

Справка "РГ"

С 2011 года, после длительного перерыва в строительстве столичной подземки в Москве проложено более 300 км линий и 147 станций подземки, МЦК и МЦД.