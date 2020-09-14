В Москве открылись дополнительные мобильные точки вакцинации от гриппа

Дополнительные мобильные точки вакцинации от гриппа открылись в Москве. Расширение сети связано с их высокой популярностью. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы:

- Мобильные пункты, как и другие точки вакцинации от гриппа в Москве, заработали 1 сентября. Они пользуются особой популярностью среди горожан, потому что здесь можно сделать прививку быстро и удобно. Прошло меньше двух недель, и уже первые 100 тысяч человек прошли вакцинацию в мобильных пунктах. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Именно поэтому было принято решение открыть несколько дополнительных мобильных точек.

Новые мобильные пункты вакцинации появились у станций метро "Преображенская площадь" и "Бабушкинская".

Ранее некоторые пункты еженедельно меняли местоположение. Теперь в постоянном режиме прививочные бригады будут дежурить у станций метро "Киевская", "Молодежная", "Перово", "Новогиреево, "Солнцево", "Новопеределкино", а также у двух выходов станции метро "Митино".

В Москве работают 54 прививочных пункта около 38 станций метро, двух станций Московского центрального кольца, двух железнодорожных платформ и в четырех центрах госуслуг "Мои Документы".

Мобильные пункты - это машины скорой помощи, оснащенные необходимым оборудованием для проведения профилактических прививок, хранения и транспортировки вакцины. Процедуры проводит медицинский персонал городских поликлиник с соблюдением санитарных норм.

Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания, а после прививки выдает сертификат и дает устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут. Для вакцинации понадобится только паспорт.

Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Беременные могут сделать прививку только в поликлиниках. Жители младше 18 лет - в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.

Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации от гриппа, можно на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Вакцинация - самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений. Защитный эффект от прививки проявляется через две недели после введения вакцины и длится около года.