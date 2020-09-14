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Рубрика: Власть

Врио главы Калужской области лидирует после обработки 54,87% протоколов

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша, выдвинутый политической партией "Единая Россия", набрал 72,7% после обработки 54,87% протоколов.

Фото: Александр Музыка/ТАСС
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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные областной избирательной комиссии. Далее идут: Николай Яшкин от КПРФ (9,81%) и секретарь регионального отделения партии "Справедливая Россия" Надежда Ефремова (4,53%). Александр Абросимов от КПСС набрал 3,75%, Степан Опарышев от ЛДПР - 3,47%, Елена Ефанова от Партии Роста - 2,19% голосов.

Напомним, Владислав Шапша был назначен врио губернатора Калужской области в феврале этого года.

В этом году голосование в регионах впервые продлилось три дня. Эти выборы можно назвать самыми масштабными в истории избирательной системы России. В 83 регионах состоялось свыше девяти тысяч кампаний всех уровней. По итогам будет замещено более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

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