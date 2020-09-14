Иван Белозерцев лидирует на выборах губернатора Пензенской области

На выборах главы Пензенской области действующий губернатор и представитель "Единой России" Иван Белозерцев набрал 78,72% голосов по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя облизбиркома Алексей Климухин. За пост главы региона также боролись: Олег Шаляпин от КПРФ, Александр Васильев, выдвинутый ЛДПР, кандидат от "Справедливой России" Анна Очкина и Петр Чугай от Партии пенсионеров.

Явка на выборах в Пензенской области составила 53,79% от общего числа избирателей. Эти данные включают досрочное голосование 11 и 12 сентября. Ранее сообщалось, что в Пензенской области правом проголосовать досрочно в первые два дня воспользовались более 40% избирателей.