После обработки 21% бюллетеней Минниханов лидирует на выборах главы РТ

Рустам Минниханов, возглавляющий республику, претендует на новый срок в качестве главы региона от партии "Единая Россия". За этот пост также борются Олег Коробченко ("Партия роста"), Альмир Михеев ("Справедливая Россия"), Альфред Валиев ("Коммунисты России"), Владимир Сурчилов (ЛДПР).

Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% голосов плюс еще один голос.

Как ранее сообщала "РГ", на выборах в Татарстане проголосовали 73,6 процента избирателей, то есть более 2,1 миллиона человек.