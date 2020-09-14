Слепому жителю Оренбуржья выдали водительские права

В Оренбургской области прокуратура выясняет, каким образом слепой на оба глаза человек получил водительское удостоверение. Как сообщила прокуратура региона, вопиющий факт был установлен в ходе проверки исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

- Выяснилось, что с 2004 года мужчина состоит на диспансерном наблюдении у врача-офтальмолога в городской больнице в связи с заболеванием органов зрения. В 2018 году ему установлен диагноз "слепота обоих глаз", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Однако вердикт врачей не стал препятствием для получения водительских прав - в феврале 2018-го мужчине было выдано соответствующее удостоверение.

Прокурор города добился в суде лишения незрячего жителя Медногорска права управления транспортными средствами. Обстоятельства получения инвалидом документа устанавливаются. Кроме того, в ходе проверки планируется оценить обеспеченность ответчика средствами реабилитации и мерами соцподдержки.