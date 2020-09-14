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14.09.2020 12:51
Рубрика: Следствие

Слепому жителю Оренбуржья выдали водительские права

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Фото: Александр Овчинников/ТАСС Фото: Александр Овчинников/ТАСС
Фото: Александр Овчинников/ТАСС

В Оренбургской области прокуратура выясняет, каким образом слепой на оба глаза человек получил водительское удостоверение. Как сообщила прокуратура региона, вопиющий факт был установлен в ходе проверки исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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- Выяснилось, что с 2004 года мужчина состоит на диспансерном наблюдении у врача-офтальмолога в городской больнице в связи с заболеванием органов зрения. В 2018 году ему установлен диагноз "слепота обоих глаз", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Однако вердикт врачей не стал препятствием для получения водительских прав - в феврале 2018-го мужчине было выдано соответствующее удостоверение.

Прокурор города добился в суде лишения незрячего жителя Медногорска права управления транспортными средствами. Обстоятельства получения инвалидом документа устанавливаются. Кроме того, в ходе проверки планируется оценить обеспеченность ответчика средствами реабилитации и мерами соцподдержки.